Silencio administrativo

martes 15 de junio de 2021 , 18:25h

El pasado sábado visitó Guadalajara una figura nacional que se ha convertido en un político irrelevante. Hablamos de Edmundo Bal. El 4 de mayo llevó a su partido en Madrid de 26 a 0 diputados. Del 16,46% de los votos madrileños a un ínfimo 3,57%. Del gobierno de Madrid a la desaparición total de la Asamblea de la comunidad vecina.



Es probable que poca o ninguna culpa sea del bueno de Edmundo. Es más probable aún que el intento de entregar Murcia al socialcomunismo tenga mucho que ver en la extinción técnica de su formación. Podemos aceptar que su lideresa, Inés Arrimadas sea la máxima culpable. Sin embargo, que Ciudadanos es un partido que ha traicionado a diestra y siniestra, y se ha quedado solo, no tiene discusión.



Una declaración del otrora abogado del Estado en un medio nacional, hizo llamar mi atención. Un micrófono de nuestra televisión regional ofrecía altavoz a su discurso. El mismo medio que silencia a VOX por defecto. Los mismos que no han acudido a nuestros recientes actos con dos figuras que si son relevantes. La presencia en Guadalajara de Javier Ortega Smith y Macarena Olona no ha sido noticia para el medio que pagamos todos. Ni vinieron, ni ofrecieron a sus espectadores las imágenes que amablemente les facilitamos desde VOX Guadalajara.



Pero hay una diferencia importante. Nuestro partido no es el sostén del socialismo en decenas instituciones de la región. Algunos nos toca sufrirlos de cerca, como el Ayuntamiento de Guadalajara y la Diputación Provincial. Afortunadamente esos acuerdos tienen fecha de caducidad, junio de 2023. Ya queda menos para que quienes han regalado las ilusiones de sus votantes, dejen la poltrona.



48,8 millones de euros cuesta este año mantener Castilla-La Mancha Media. Un dinero que solo revierte en mayor gloria de nuestro amado líder Emiliano García-Page y su séquito. Esta radiotelevisión ha sido utilizada por unos y otros. Barreda, Cospedal y ahora García-Page han desaprovechado a los excelentes profesionales del medio para la glorificación de sus políticas.



No es una moda eso de silenciar a VOX en los medios, es lo habitual. De hecho, hay una televisión local y un periódico provincial que lo hacen continuamente. Y no lo hacen por falta de medios, lo hacen por sectarismo. Textos, fotografías, audios y vídeos les llegan puntualmente a sus redacciones continuamente desde nuestro departamento de comunicación.



Hablamos de medios privados y están en todo su derecho de silenciarnos, igual que nosotros de decirlo abiertamente. No está de más contar que esos dos medios son financiados prácticamente en su totalidad por fondos públicos. Publicidad institucional de Junta de Comunidades, Diputación y diferentes ayuntamientos son quienes sostienen sus deficitarias cuentas de resultados.



Si algo pueden tener claro los 31.683 guadalajareños que votaron VOX en las últimas generales, es que vamos a seguir luchando por ellos. Nos podrán silenciar en algunos medios pero no nos cansaremos de trasladar nuestro mensaje a cada vecino de Guadalajara. Si es necesario iremos puerta por puerta a los 288 municipios de la provincia. No alberguen dudas, solo queda VOX.



Josué Martín, presidente de VOX Guadalajara