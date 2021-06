El Banco de España dice que la subida del 22% en el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) acordada por Pedro Sánchez y Unidas Podemos supuso una pérdida de entre 100.000 y 180.000 empleos

martes 08 de junio de 2021

El Banco de España avisa de los 'daños colaterales' de subir el Salario Mínimo Interprofesional. En su informe publicado este martes, el organismo alerta de que, tras el incremento del SMI en 2019 hubo un menor crecimiento del empleo del colectivo con menores salarios. Esas consecuencias negativas, añade el documento, se dan especialmente "sobre el empleo de los colectivos de mayor edad y una reducción más acusada de las horas trabajadas y del flujo de creación de empleo para los jóvenes".



La histórica subida del 22% en el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) acordada entre el Gobierno de Pedro Sánchez y Unidas Podemos de cara a 2019, que elevó la nómina mínima legal en España a 14 pagas hasta los 900 euros mensuales, se cobró una factura aproximada de entre 100.000 y 180.000 puestos de trabajo entre empleos destruidos y contrataciones no realizadas, según se desprende de las estimaciones de impacto realizadas por el Banco de España que se han dado a conocer este martes.



Según señala el digital económico LA INFORMACIÓN, la horquilla no figura como tal en el informe difundido este martes por el supervisor, que ha optado por no proporcionar ninguna cifra concreta de impacto por el umbral de incertidumbre que rodea este tipo de estimaciones, según se explica en el propio informe...,y tal vez un poco también por el ruido que han generado en el pasado sus aproximaciones al asunto, que incluso llevaron a una exsecretaria de Estado de Empleo a exigir al Banco de España una rectificación pública por haber difundido un estudio que anticipaba un impacto negativo sobre el empleo de la subida del SMI. El estudio elaborado por el Banco de España se limita a estimar en entre 0,6 y 1,1 puntos porcentuales el efecto neto negativo sobre el empleo en España de la subida del Salario Mínimo, lo que aplicado a las cifras de la Encuesta de Población Activa sobre el empleo asalariado existente al cierre del año 2018 arrojan un impacto negativo de entre 100.000 y 180.000 empleos aproximadamente.



El Banco de España resalta que número de contratos por cuenta ajena con bases menores o iguales a 1.050 euros (cifra en la que se sitúa ahora el SMI) ha presentado "una ligera tendencia a la baja que le ha llevado a representar alrededor de 1,6 millones de contratos en enero de 2016 a oscilar entre 1,2 y 1,4 millones en 2018". Tras la subida del SMI a partir del 1 de enero de 2019 se observa, esgrimen en el informe, "una caída brusca de los contratos con bases menores o iguales a 1.050 euros hasta situarse alrededor de los 800.000".



Este análisis del Banco de España llega después de que el pasado 27 de mayo la OCDE afease al Gobierno de Sánchez no haber aplicado las subidas del salario mínimo de "forma gradual" y de no haber analizado las repercusiones que esto ha tenido sobre el empleo. "El proceso de fijación del salario mínimo podría modificarse con la creación de una comisión independiente permanente, encargada de evaluar sus posibles efectos y elaborar recomendaciones que permitan una modificación gradual del salario mínimo en consonancia con la evolución de las condiciones del mercado laboral y de la productividad", explicaron entonces en el informe correspondiente a España.



El Informe del Banco de España detecta un desplome de los contratos firmados con bases de cotización iguales o inferiores a 1.050 euros - los más afectados por la subida del SMI -, que oscilaban entre los 1,2 y 1,4 millones en el año 2018 y que de forma repentina en 2019 cayeron por debajo de los 800.000, en un fenómeno que ya se percibió tras la subida del SMI en 2017.



El informe destaca dos conclusiones fundamentales. En primer lugar, podría ser que los trabajadores con menor salario "perdieran el trabajo con mayor probabilidad a lo habitual tras la subida del SMI". En segundo lugar, y aunque no hubiera habido cambios en los despidos, "la creación de empleo a esos niveles salariales se podría haber visto reducida sin haber sido compensada con nuevos puestos de trabajo a salarios algo superiores".