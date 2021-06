I Torneo Atlético-Fin de temporada Senior y Juvenil

miércoles 02 de junio de 2021

El próximo 5 de junio, en los anexos del Pedro Escartín, desde el Atlético Guadalajara organizamos el I Torneo Atlético, que servirá para cerrar la temporada de los equipos federados, Senior y Juvenil. El torneo se disputará entre las 15h y las 22h, recibiendo a equipos tanto de la provincia como de la Comunidad de Madrid.



Además, se realizará un homenaje a los afectados por Covid-19.



El torneo constará de una fase de grupos, seguida de enfrentamientos directos y la final. Los equipos participantes son los siguientes:



• Club Atlético Guadalajara



• C. D. Canillas



• C. D. Meco



• C. D. Avance



• Haro C. F.



• E. F. Villa de Madrid



• E. F Atlético Casarrubuelos



• Atlético La Garena



• R. C. D. Espanyol de Madrid



• C. D. Samper