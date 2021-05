Resultado de las votaciones del pleno del ayuntamiento de Guadalajara del 28 de mayo de 2021

sábado 29 de mayo de 2021

1. Aprobación del borrador del acta de la sesión celebrada el 30 de abril de 2021.



ASENTIMIENTO



2. Expediente 14353/2020. Propuesta de modificación de miembros del Grupo Municipal Unidas Podemos-Izquierda Unida en los Consejos de Barrio números 5 y 6.



UNANIMIDAD



3. Expediente 6558/2021. Dación de cuenta del Informe al Pleno de la remisión del informe de evaluación y de las obligaciones trimestrales de suministro de información, correspondiente al primer trimestre del ejercicio 2021, con el contenido del art. 16 de la Orden HAP/2105/2012.



DACIÓN CUENTA



4. Expediente 7765/2021. Dación de cuenta al Pleno del informe sobre el cumplimiento de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, correspondiente al primer trimestre de 2021.



DACIÓN CUENTA



5. Expediente 8633/2021. Modificación de crédito nº 4/021.



SI: 17(PSOE, Cs, VOX, UP, AIKE) ABS: 8(PP)



6. Expediente 8644/2021. Reconocimiento extrajudicial de créditos num.4/2021.



UNANIMIDAD



7. Expediente 5895/2021. Modificación de la Ordenanza Fiscal nº 6. Reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.



SI: 24(PSOE, PP, Cs, VOX, AIKE) ABS: 1(UP)



8. Expediente 7242/2021. Modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por utilización de instalaciones culturales.



SI: 23 AUSENCIAS: 2



9. Expediente 8425/2021. Aprobación de los precios públicos por servicios prestados en el área de Infancia, Adolescencia y Juventud.



SI: 24(PSOE, PP, Cs, VOX, UP) ABS: 1(AIKE)





10. Expediente 8806/2021. Aprobación de los precios públicos por utilización de instalaciones deportivas, escuelas deportivas y cursos de natación.



SI: 22(PSOE, PP, Cs, UP, VOX) ABS: 1(AIKE) AUSENCIA: 2



11. Expediente 9262/2021. Delegación en la Junta de Gobierno Local de la competencia para la aprobación y modificación de los precios públicos mediante el establecimiento o modificación de los correspondientes acuerdos reguladores.



SI: 13(PSOE, Cs) NO: 10(PP, VOX, UP, AIKE) AUSENCIAS: 2



12. Expediente 2868/2019. Recurso de reposición presentado frente a la aprobación definitiva del Proyecto de Modificación Puntual del Plan Parcial del Sector SNP 07 "Ampliación del Ruiseñor".



SI: 20(PSOE, PP, Cs) NO: 2(UP, AIKE) ABS: 2(VOX) AUSENCIA: 1



13. Expediente 1349/2021. Relaciones de Decretos y Acuerdos de la Junta de Gobierno Local para el Pleno. Dación de cuenta específica de acuerdo de Junta de Gobierno sobre declaración la imposibilidad de la ejecución del contrato de servicios de gestión de los expedientes sancionadores por infracción de las Ordenanzas Municipales de tráfico.



DACIÓN CUENTA



14. Expediente 8869/2021. Moción del Grupo Popular para la creación de un parque de ocio deportivo en el barrio de Las Lomas.



SI: 10(PP, VOX) NO: 13(PSOE, Cs) ABS: 2(AIKE, UP)



15. Expediente 8301/2020. Moción del Grupo Vox sobre Plan de sombras para parques infantiles y para plazas utilizadas por nuestros mayores.



SI: 10(VOX, PP) NO: 14(PSOE, Cs, UP) ABS: 1(AIKE)



16. Expediente 8412/2021. Moción del Grupo Unidas Podemos-Izquierda Unida para una intervención urgente en el poblado de Villaflores.



SI: 12(UP, PP, VOX, AIKE) NO: 13(PSOE, Cs)



17. Expediente 8876/2021. Moción del Grupo AIKE sobre la Plaza de Toros.



SI: 3(AIKE, VOX) NO: 22(PSOE, PP, Cs, UP)



18. Expediente 8877/2021. Moción del Grupo AIKE sobre el Mercado de Abastos.



SI: 4(AIKE, UP, VOX) NO: 13(PSOE, Cs) ABS: 8(PP)



19. Expediente 8871/2021. Moción del Grupo Popular para exigir al Ayuntamiento de Guadalajara y al Gobierno de España que no suba impuestos.



SI: 10(PP, VOX) NO: 14(PSOE, Cs, UP) ABS: 1(AIKE)



20. Expediente 8874/2021, Moción del Grupo Unidas Podemos-Izquierda Unida para instar al Gobierno a cooperar en la vacunación a escala mundial.



SI: 11(UP, PSOE) NO: 11(PP, Cs) ABS: 3(VOX, AIKE)

Se aprueba la moción por el voto de calidad del alcalde.