Guarinos anuncia que no volverá a optar a la reelección como Presidenta del PP de Guadalajara

jueves 27 de mayo de 2021

En la reunión de la Junta Directiva Provincial del Partido Popular de Guadalajara celebrada este miércoles, en la que uno de los puntos del orden del día era la convocatoria del XIV Congreso Provincial, la Presidenta Provincial, Ana Guarinos, ha anunciado que no volverá a optar a la reelección.



“He esperado a esta JDP para hablar de este Congreso, más que del Congreso, de mi posición y mis intenciones con respecto al mismo y a la responsabilidad que he venido desempeñando durante 9 años ya, en el primer momento en el año 2012 y después en el año 2017. Transcurrido este tiempo os comunico mi intención de no volver a presentarme a la presidencia provincial, no porque no me sienta con ganas de seguir trabajando, que no me faltan, ni porque se acabe la ilusión y las fuerzas, no. Lo hago porque considero que en esta vida y en cada responsabilidad que a uno le toca ejercer, hay etapas, y creo que yo he cubierto mi etapa al frente de la máxima responsabilidad del PPGU”, han sido las palabras de la todavía Presidenta del PP de Guadalajara, quien ha querido desvelar sus intenciones, en primer lugar, a los miembros de la Junta Directiva Provincial.



Ana Guarinos ha dicho que a lo largo de 9 años se siente satisfecha del trabajo hecho, aunque no se hayan logrado los resultados pretendidos. Y ha recordado que “el PP tiene que volver a ser la primera fuerza política de la provincia”. “Se necesita trabajo, dedicación, esfuerzo y recuperar la confianza de los votantes del PP, de quienes lo fueron y de quienes deben volver a serlo. Hace falta mucho trabajo y mucha dedicación”, ha señalado.



Guarinos ha querido agradecer a las muchas personas que le han acompañado durante estos 9 años, y ha querido mostrar un agradecimiento especial a quien ha estado ocupando el cargo de Secretario Provincial, Juan Pablo Sánchez, quien, ha dicho, ha pasado por momentos muy difíciles, sobre todo en lo personal.



La actual Presidenta provincial se ha puesto a disposición del nuevo equipo que resulte elegido en el Congreso Provincial, en un proceso de primarias que tiene que ser la suma de todos y la integración de todas las sensibilidades. Al nuevo equipo le ha deseado “los mayores éxitos”, “van a encontrar en mi persona trabajo y sobre todo lealtad”.



Compromisarios y Comité Organizador del Congreso



El número de compromisarios del XIV Congreso Provincial del PP será de 420, de los cuales 84 serán natos y 336 electos, entre los que se incluyen 10 de Nuevas Generaciones.



Con respecto al Comité Organizador del Congreso, estará presidido por el casareño José Luis González Lamola, el vicepresidente será José María Bris Gallego y el secretario Eladio Freijo. Y como vocales, Aure Hormaechea Gorria, José Manuel Latre Rebled, Gonzalo Martínez Rodríguez, Raquel Flores Sánchez, Concha Casado Herranz y Mayka Somolinos Pezuela.



El Congreso se celebrará en Guadalajara el 10 de julio y en el mismo se debatirán dos ponencias, la de Estatutos y la Política. Los dos ponentes encargados de su redacción y defensa son Alfonso Esteban Señor y Jaime Carnicero de la Cámara. La JDP también ha aprobado el Reglamento del Congreso, y ha sido informada de las cuentas del Partido.