El Colegio de Médicos de Guadalajara muestra su rechazo al sistema de elección de plazas MIR en modalidad telemática

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

lunes 24 de mayo de 2021 , 18:19h

El Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Guadalajara ha querido mostrar su rechazo al sistema de elección de plazas MIR en modalidad telemática impuesta por la Dirección General de Ordenación Profesional, dependiente del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.



El presidente del ICOMGU, Javier Balaguer Recena, ha recordado cómo funciona habitualmente la elección de las plazas MIR: “Los médicos que aprueban el examen MIR realizan habitualmente una elección de las plazas de manera presencial, lo que permite a cada persona cuando llega a elegir su plaza, saber qué plazas tiene disponibles”. De esta manera, el número 1 del MIR puede elegir entre las 9.000 plazas disponibles y las opciones se van reduciendo según va avanzando la lista y los aspirantes conocen las plazas disponibles en el momento de la elección, algo que no sucede con el sistema de elección telemática en un solo día. Esto supone en la mayoría de los casos, realizar una lista con miles de opciones, teniendo que conocer por ello de antemano todas ellas para tratar de priorizar tanto especialidad como destino. Con este modelo, muchas de las plazas adjudicadas se podrían quedar vacantes, lo que iría en detrimento importante de los servicios de los hospitales que se vieran perjudicados y supondría una pérdida de futuros especialistas.



Es por ello que el ICOMGU está “absolutamente en contra de esta forma de selección telemática, no por el hecho de que sea telemática sino porque cercena algunos derechos de los médicos que han aprobado esta oposición”, según palabras de su presidente. Una reclamación que los médicos realizan a tiempo de que el ministerio dé marcha atrás, tal y como sucedió el año pasado, cuando tras haberse anunciado un sistema de elección de plaza telemática en 24h, finalmente se produjo en el formato tradicional. Desde el ICOMGU consideran que este sistema de elección telemática de plazas en 14h supone un modelo perjudicial para los médicos que se incorporan, tras una convocatoria desconcertante, realizada en una situación de constante incertidumbre y que ha supuesto un gran esfuerzo añadido.



En esta línea, el presidente del ICOMGU, Javier Balaguer Recena ha mostrado su apoyo a los futuros MIR y ha recordado que este sistema de elección puede tener efectos negativos en la futura calidad asistencial a lo ciudadanos: “Puede tener efectos negativos ya que ante la falta de seguridad de las personas que han aprobado este año el examen podria ser que el número de especialistas que se formen este año sea menor que años anteriores porque no van a atreverse a coger plazas en situaciones o lugares que no están dispuestos a tener.



Por todo lo anterior, el ICOMGU ha emitido un comunicado en el que expone de manera pormenorizada las razones de este rechazo, expresando su preocupación y apostando por un modelo de elección presencial por turnos, como se llevó a cabo en el año 200 y con todas las medidas sanitarias oportunas, una alternativa que supondría una elección transparente que permitiría la opción a los opositores de elegir a tiempo real su plaza y con garantías.



Movilizaciones a nivel nacional



La Profesión Médica se ha movilizado a todos los niveles, sin conseguir resultado alguno hasta el momento. Concretamente ayer el representante nacional de Médicos Jóvenes del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM), la secretaria técnica de Médicos Jóvenes y MIR de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), y el representante de la organización Formación Sanitaria Especializada unida (FSEunida) mantuvieron una reunión con los representantes del Ministerio de Sanidad para abordar el conflicto generado por el anuncio de la resolución del Director General de Ordenación Profesional que modifica el procedimiento de adjudicación de plazas correspondientes a las pruebas selectivas 2020 para el acceso en el año 2021, a plazas de formación sanitaria especializada, un encuentro en el que no se ha llegado a ningún acuerdo.