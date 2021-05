El RIDÍCULO de España en Eurovisión, queda la antepenúltima y el público no le da ni un punto

domingo 23 de mayo de 2021

Blas Cantó logra la antepenúltima posición con solo 6 puntos. Blas Cantó se ha tenido que conformar con una amarga antepenúltima posición (24ª de 26 países) en el certamen musical celebrado en Róterdam (Países Bajos) después de solo llevarse 6 puntos tras su actuación con 'Voy a quedarme'.



El representante español solo recibió puntuaciones por partes de los jurados profesionales de Bulgaria (4) y Reino Unido (2), no recibiendo ningún punto por parte del televoto acumulado al igual que ocurrió con Reino Unido (0), Alemania (3) y Países Bajos (11), algo que es la primera vez que ocurre con este sistema de votación.



La de Blas Cantó ha sido la séptima peor actuación de la historia de España en el festival en cuanto a puntos, y en los últimos años, sólo Manel Navarro (2017, Do it for your lover), sacó menos (5 puntos).



El cantante murciano ha obtenido en Rotterdam menos puntos que participantes recientes como El sueño de Morfeo (8 puntos), Edurne (15), Las Ketchup (18), Soraya (23) o Rodolfo Chikilicuatre (55).