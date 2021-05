Jaume Giró, exdirectivo de La Caixa, nuevo consejero de Economía de la Generalitat

sábado 22 de mayo de 2021

El exdirectivo de La Caixa Jaume Giró ha sido designado nuevo consejero de Economía de la Generalitat de Cataluña, a propuesta de Junts per Catalunya, según informa el diario ARA. Giró adquirió recientemente relevancia pública como hombre fuerte de la campaña de Joan Laporta en las elecciones del FC Barcelona.



Todo indicaba que esta cartera clave del nuevo Gobierno de la comunidad la ocuparía Elsa Artadi, pero ella misma anunció esta semana que renunciaba a entrar en el nuevo Ejecutivo. La previsión era aparejar esta consejería a una vicepresidencia, como viene ocurriendo desde 2015, pero finalmente no será así.



Así las cosas, Jaume Giró, que entrará como independiente ya que no está afiliado a ningún partido, será consejero pero no vicepresidente del nuevo Gobierno de coalición. Según fuentes citadas por ARA, habría sido él mismo quien habría pedido centrarse únicamente en la cartera de Economía y renunciar a una Vicepresidencia.



El nombramiento de Giró llega horas después de que Pere Aragonès haya sido investido como presidente de la Generalitat de Cataluña. El acuerdo entre ERC y Junts se ha alcanzado en último momento, y ha recibido este viernes en la segunda sesión del pleno de investidura los votos de la CUP. Así, con 73 votos a favor (33 de ERC, 32 de Junts y ocho de la CUP) Aragonès se convierte en presidente de la Generalitat de Cataluña y sucede en el cargo a Quim Torra, que tuvo que dejar el cargo tras ser inhabilitado por el Tribunal Supremo el pasado 28 de septiembre.



El nuevo president invocó este viernes, en su discurso de investidura, la vía del referéndum pactado que aplicó Escocia en 2014 y ha asegurado que el objetivo de la "nueva etapa" que quiere abrir es "culminar la independencia" de Cataluña.



Aragonès también se ha comprometido a "ampliar y profundizar" el acuerdo y ha interpelado a En Comú Podem e, incluso al PSC, con quien hasta ahora mantenía un veto por el apoyo que ofrecieron los de Salvador Illa para la aplicación del 155 durante el ejecutivo de Mariano Rajoy. Ha pedido a estas dos formaciones contribuir en todas aquellas medidas de cariz social que aseguren “una vida digna” a todo los catalanes.