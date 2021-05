Cabanillas acogerá el estreno nacional del musical «El ángel Malacara»

miércoles 19 de mayo de 2021 , 18:43h

La Casa de la Cultura de Cabanillas del Campo acogerá el próximo sábado 5 de junio el estreno absoluto de una nueva obra de teatro musical: «El ángel Malacara», una creación del compositor, director de orquesta e instrumentista Pascual Piqueras Cabanillas, quien además es el actual director del Conservatorio Provincial de Guadalajara.



La función tendrá doble sesión (habrá representaciones a las 18 y a las 20 horas), y se trata de una obra de público familiar. «Musical sobre una sociedad en tiempos de caos», es el lema de esta obra que iniciará en Cabanillas del Campo su recorrido por teatros de todo el país. Un narrador, tres actores y actrices-cantantes, y una orquesta de música clásica de cuerda frotada y percusión componen el grupo humano del musical,



Se trata de una función donde la crisis sanitaria que ha travesado el mundo está aboslutamente presente: «Es una paradoja que sean las situaciones límite las que pongan en evidencia las grandezas y miserias del ser humano, que sean estas situaciones las que delaten su habilidad para la destrucción y también su evolución hacia la muestra de su lado más humano. En este musical se relata, mediante canciones enlazadas con textos, cómo distintas personas se enfrentan a una situación inimaginable e insólita que les obliga a quedarse recluidos en su casa. Cada una de ellas vive de manera distinta esta situación por sus particularidades, por no saber reconocer lo que les rodea, otros por ser víctimas de sus propias decisiones, otros por su avanzada edad… Algunos de ellos evolucionarán hacia la propuesta de cambio en sus vidas ‘al acabar esto’, y a otros el destino les ha puesto ahí para dar lo mejor de sí mismos a lo demás sin saber si tendrán algún día una recompensa», explica la productora en la reseña con la que presenta el espectáculo.







Venta de entradas online

Las entradas para el musical ya están a la venta, y deben adquirirse online a través de este enlace en la plataforma «Bandoticket». Es importante destacar que en esta ocasión no hay venta en la Casa de la Cultura, porque el espectáculo es de iniciativa privada (la productora Paspica), y no de contratación municipal. El precio fijado es de 12 euros para entradas de adultos, y 8 euros para entradas infantiles.







«EL ÁNGEL MALACARA: Musical sobre una sociedad en tiempos de caos»



DIRECTOR: Pascual Piqueras.



NARRADOR: Rafael Ramos.



ACTORES-CANTANTES: Sam Gómez, Amanda Puig y Marta Piqueras.



ORQUESTA: Silvia Peralta (violín I); Elisa Mon (violín II); Beatriz Andradas (viola); Jorge Suárez (cello); Cristóbal Caballero (contrabajo); Alicia Maroto (piano) y Adrián Panadero (percusión).



PROGRAMA:



1.- Introducción.



2.- Canción de “Martín”.



3.- Canción de “Federico”.



4.- Canción de “Débora”.



5.- Canción de “La Juana”



6.- Canción de “Avelino”.



7.- Canción de “Los artistas”.



8.- Canción de “El rastreador”.



9.- Canción del “Gato”.



10.- Despedida y final.