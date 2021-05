Arranca la recta final del Quabit

viernes 14 de mayo de 2021

Tras su segundo confinamiento en lo que va de segunda vuelta y con todas las pruebas pertinentes, el Quabit Guadalajara se incorporó ayer a los entrenamientos con tan solo tres días para preparar su choque ante todo un grande en horas bajas. Y es que la jornada 32 de Liga Sacyr ASOBAL, trae este sábado al David Santamaría, de nuevo para deleite de 146 afortunados aficionados, a todo un Ademar León, que esta temporada no está resultando tan fiero como nos tenía acostumbrados en temporadas anteriores y que ocupa una discreta sexta posición.



Los de Cadenas, gracias a sus últimos resultados, se han asegurado su participación en Europa la próxima campaña y los de Reñones, ni que decir tiene que, tras el aplazamiento de sus dos últimas jornadas, viven una situación acuciante, ocupando ya puestos de descenso empatados con los de Cangas de Morrazo pero con un partido menos que éstos.



Para el técnico alcarreño, todos estos contratiempos derivados del COVID son trabas en el camino a la salvación de los morados, pero no valen las excusas y sus pupilos están motivados y con ganas de salvar la situación cuanto antes «Ademar en el momento que aseguró su participación en Europa, consiguió sus objetivos en esta Liga, aunque con Manolo Cadenas es un equipo que nunca se rinde. Siempre va a estar apretando y lleva ya dos buenos resultados. Yo espero que lo que nosotros nos jugamos sirva para que ellos en algún momento piensen que no es su guerra y bajen los brazos». Según Reñones, la presencia de público será clave en los últimos partidos de la temporada «el público es algo que esperamos con los brazos abiertos, la aportación del público en un pabellón como este es importante y es otro plus más que debemos tener para conseguir lo que queremos».



Dariel García cursa su segunda temporada en Guadalajara, este año compartiendo más minutos con José Luis Román y está muy mentalizado, al igual que todo el vestuario morado, de cara al sprint final que resta de temporada «tenemos las mismas ganas la misma ilusión y esperamos demostrarlo en la pista. El vestuario está trabajando bien, nos sentimos bien y el sábado tenemos una final y vamos a ir a por los dos puntos. Vamos a mirar hacia delante, ir partido a partido y dejar todo en la pista. Ademar es un equipo con muy buen contraataque, pero todo se gana desde la defensa y si somos capaces de defenderles bien seremos capaces de llegar al final con opciones para ganar».



Para este partido, la única baja consabida es la de Alberto Sanz que continúa recuperándose de su operación de muñeca y el resto de la plantilla estará a las órdenes de Reñones el sábado 15 a las 18:30h en el David Santamaría frente a las cámaras de La Liga Sports, CMM Play y ASOBAL.