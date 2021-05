Podemos denuncia el incumplimiento de las bases de dinamizadores culturales del Ayuntamiento de Yebes

martes 11 de mayo de 2021 , 11:31h

El Ayuntamiento de Yebes convocaba en julio de 2020 ocho plazas de alumnas y alumnos trabajadores, destinadas a personas desempleadas durante seis meses, a través del programa RECUAL, como dinamizadores culturales. A ellas se sumaba una plaza de formador y otra de técnico-administrativo. El programa, finalizado este 10 de mayo, recibió una subvención de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo por un importe global máximo de 92.898,72 euros.

En el segundo epígrafe de la base primera, dedicado a explicar las características de las plazas, se especifica que el programa está “dirigido a la obtención de Certificado de profesionalidad Nivel 3, Código SSCB0110, familia profesional de Servicios Culturales y a la Comunidad, denominación del certificado: Dinamización, programación y desarrollo de acciones culturales”. En el BOP de Guadalajara, número 137, del miércoles 22 de Julio de 2020 aparece publicado el decreto de la alcaldía del Ayuntamiento de Yebes por el que se convocan y aprueban dichas bases de selección, con la mención a la obtención del certificado de profesionalidad.

Sin embargo, no se va a proporcionar finalmente el título oficial que se recoge en las bases. Podemos destapa esta circunstancia y señala que el diploma que en su lugar va a entregar el Ayuntamiento de Yebes “ni siquiera tiene validez como acreditación parcial”, según indica el Artículo 8.2 del Real Decreto 1128/2003, de 5 de septiembre, por el que se regula el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales: “El módulo formativo constituye la unidad mínima de formación profesional acreditable para establecer las enseñanzas conducentes a la obtención de los títulos de formación profesional y los certificados de profesionalidad”.

“Cócera miente”

El portavoz de Podemos Valdeluz-Yebes, Juli Amadeu Àrias, se lamenta de “la falta de transparencia al ocultar el problema” y de que, además, “José Miguel Cócera miente”. “Lo ha hecho en el Pleno” al responder a una concejala de la oposición que pidió información sobre los certificados. “Y vuelve a mentir” en la última nota de prensa del Ayuntamiento al repetir que “es la primera vez que esta Administración local ofrece la posibilidad de obtener un título oficial a través de iniciativas formativas y no será la última”. Àrias sostiene que lo que entrega el Ayuntamiento “no son los títulos oficiales recogidos en las bases”, es decir, el Certificado de profesionalidad Nivel 3. Se trata de “meros diplomas” que expide el consistorio “sin validez oficial”. En este sentido, Podemos denuncia el “incumplimiento flagrante” de las bases reguladoras.

Podemos Valdeluz-Yebes ha presentado esta mañana un escrito, por registro de entrada de la sede electrónica del Ayuntamiento de Yebes, dirigido al alcalde socialista, para solicitarle toda la información y reclamarle una explicación, además de “valorar positivamente una disculpa pública por su falta de transparencia” en esta cuestión.

“Ánimo de ocultar la realidad”

El portavoz de Podemos Valdeluz-Yebes ha asegurado que “no creemos que se trate de un acto de mala fe en origen”. Pero al unir “la inexistencia de explicaciones” y la finalización del programa este 10 de mayo “sin una solución para las personas afectadas”, la formación morada concluye que “a un posible error le sigue el hecho de no dar la cara”, así como el “ánimo de ocultar la realidad” a la ciudadanía y a los grupos políticos del municipio.

En la nota de prensa que el Ayuntamiento hizo pública el 23 de julio de 2020 se recogen las siguientes declaraciones de Cócera: “es la primera vez que el Ayuntamiento convoca un programa de formación activa por el empleo con la posibilidad de obtener un título oficial”. Su incumplimiento, según Podemos, “requiere de una solución para la parte más vulnerable, las personas afectadas”, a quieres “se les prometió en las bases, públicas y vinculantes, un certificado oficial de profesionalidad que de momento no van a recibir”.

Podemos plantea diversas soluciones

Podemos indica la existencia de varias posibles soluciones. Por una parte, se podría “aprovechar que el Ayuntamiento de Yebes cuenta con un aula de formación homologada” para desarrollar los módulos formativos que restan para la obtención del certificado de profesionalidad, “asumiendo dicha iniciativa con recursos propios”. Por otra parte, Àrias explica que se podría presentar una licitación “para que alguna entidad colaboradora acreditada para la impartición de certificados de profesionalidad pueda impartir dichos módulos formativos”.

Y como tercera opción, se podría adquirir formación no formal relacionada con la dinamización de actividades culturales “que pudiese servir como vía de obtención del certificado de profesionalidad a través de la acreditación de competencias”, puesto que el diploma obtenido no alcanza las 300 horas de formación en el ámbito profesional del certificado a justificar en los últimos 10 años transcurridos antes de realizarse la convocatoria (Artículo 4. Requisitos de participación en el procedimiento de la Orden 22/2021, de 22 de febrero, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo y de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se realiza convocatoria del procedimiento para la evaluación y acreditación de las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación, en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha).

“Falta de voluntad política de la coalición local”

Llegados a este punto, la coalición de gobierno local de PSOE y 40 Compromisos “no ha podido, no ha sabido o no ha querido llegar a un acuerdo” con la Dirección General de Trabajo, Formación y Seguridad Laboral para que el Programa RECUAL que ha desarrollado incluyese el certificado de profesionalidad que el propio Ayuntamiento creía que integraba en el desarrollo del programa.

Para Podemos, en boca de su portavoz municipal, se evidencia la “falta de voluntad política de la coalición local” de negociar y encontrar soluciones con la Junta, “del mismo signo político que el alcalde”. Juli Amadeu Àrias incide, además, en el “apoyo sin fisuras” de Podemos a las personas afectadas, en su mayoría vecinas y vecinos de Yebes y Valdeluz, “a las que el PSOE y 40 Compromisos dejan tiradas sin una solución digna”.