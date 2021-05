Convocan 35 nuevas plazas de acceso libre para ser examinador de Tráfico

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

martes 04 de mayo de 2021 , 11:38h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El Ministerio del Interior ha abierto el plazo de presentación de solicitudes para 35 nuevas plazas de examinadores de tráfico por el sistema de acceso libre, incluidas en la Oferta de Empleo Pública de 2020, ha informado este lunes la (Dirección General de Tráfico (DGT).



Los interesados disponen de un plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente de la fecha de publicación de esta convocatoria en el BOE (30 de abril).



Los aspirantes deberán tener 23 años y ser titulares de los permisos de conducción en vigor de la clase B (con al menos tres años de antigüedad), la A2 y la C o D, según las bases, que fijan además que dichos permisos no deberán estar sometidos a la restricción administrativa indicada por el código 78 de la Unión Europea, que indica "limitado a vehículos sin pedal de embrague (o palanca accionada manualmente para motocicletas)".



El procedimiento de selección para acceder a estas 35 plazas constará de dos partes: un primer examen tipo test con 100 preguntas y un segundo ejercicio práctico de conducción de un vehículo turismo en vías abiertas al tráfico general.



Los 35 aspirantes con mayor puntuación realizarán un curso impartido por Tráfico para adquirir los conocimientos necesarios que estará dividido en dos partes: formación teórica y práctica presencial en el Centro de Formación de Móstoles (Madrid) y una semana de prácticas en la Jefatura Provincial de Tráfico que se determine. Este curso se valorará como apto o no apto.



Quienes superen este proceso selectivo formarán parte del Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado, en la especialidad de Tráfico y su destino se conocerá al finalizar el mismo.



Esta nueva convocatoria se suma a otras 35 plazas de examinadores interinos, cuya lista definitiva de admitidos y excluidos fue publicada el pasado 30 de abril, y a otras 60 plazas de interinos examinadores por exceso o acumulación de tareas, cuya convocatoria aún está abierta para la presentación de solicitudes.



Además, añade Tráfico, se está elaborando la lista de admitidos y excluidos provisional de 100 plazas de promoción interna correspondientes a las ofertas de empleo público de 2019 y 2020.



A lo largo de los próximos dos meses, se incorporarán otros 47 examinadores procedentes de oferta de empleo público de años anteriores.