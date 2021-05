¿Conoces todos los deportes a los que se puede apostar?

sábado 01 de mayo de 2021 , 14:00h

El mundo de las apuestas deportivas abarca a un creciente número de deportes, con una oferta que se supera diariamente. Desde su teléfono móvil y de forma online, los aficionados acceden a sitios web como https://legalbet.es/escuela-de-apuestas/apuestas-galgos/ para apuestas de galgos online y de otras modalidades, desde aquellas más practicadas hasta otras no tan conocidas.

El listado de deportes que se incluyen en las casas de apuestas para realizar pronósticos es amplio. Si bien el fútbol es el rey en este sentido, seguido del baloncesto y tenis, cada vez más usuarios deciden acercarse a otros deportes minoritarios que, aunque no sean muy conocidos, generan la misma sensación de emoción y entretenimiento. Las apuestas en directo han significado un importante impulso en ese sentido, ya que la posibilidad de seguir el desarrollo de un evento ha facilitado el acceso hacia estos deportes de menor difusión. La presencia de eventos futbolísticos, así como de tenis y baloncesto, es habitual en todas las casas de apuestas. No hay ninguna que no ofrezca un alto número de eventos cada día. Pero las casas también están pujando fuerte por otras modalidades.



Es el caso del críquet, bádminton o las carreras de galgos. Destaca especialmente la evolución del primero, un deporte inspirado en el béisbol, aunque con destacadas diferencias, cuyo alcance está aumentando de forma considerable en los últimos años. Tradicionalmente ha sido una modalidad ligada a las élites y a los países anglosajones, siendo Inglaterra y Australia sus mejores representantes. Pero la búsqueda de nuevos mercados y de condiciones idóneas para su práctica ha significado la organización de campeonatos fuera de su hábitats naturales, en otros países como España. Esto ha generado un seguimiento por parte de medios y portales que, hasta el momento, tenían abandonado a este deporte; lo que se traduce en más información y mayor interés por parte del público.



La principal culpable del notable aumento del alcance del bádminton en España lo tiene Carolina Marín, campeona del mundo y olímpica. Ha generado una mayor presencia en prensa de este deporte, por lo que el número de público que sigue los pasos de la jugadora onubense crece considerablemente. Esto tiene un efecto extraordinario sobre el propio deporte y las partidas en las que participan otros jugadores. Otro sector que genera un gran movimiento de apuestas es el de los eSports, juegos electrónicos que tienen audiencias millonarios.

La importancia de saber cómo apostar



Este interés por deportes secundarios ha generado la aparición de portales especializados, como es el caso de Legalbet, que ofrecen a los usuarios los mejores consejos para apostar y realizar pronósticos en modalidades como las carreras de galgos y otras no tan conocidas por las masas. El público accede a información detallada y de calidad, ofrecida por expertos, en las que se incluyen datos relevantes de cada deporte, con el objetivo de que los usuarios puedan realizar sus apuestas con garantías. No solo se trata de consejos sobre las posibilidades de cada participante en un evento determinado, sino que también se aporta información sobre el funcionamiento de las apuestas y las cuotas. No hay que olvidar que el primer paso para realizar pronósticos es conocer el funcionamiento del deporte y el cómo se aplican las apuestas deportivas en él.