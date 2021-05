Galicia confirma tres casos de la variante india entre los marineros de un barco atracado en Vigo

sábado 01 de mayo de 2021

Tres de los cinco tripulantes contagiados por coronavirus en el barco 'Prometheus Leader', atracado en el puerto de Vigo, han dado positivo en una variante india de la covid, según ha confirmado este sábado el Servicio de Microbiología del Hospital Álvaro Cunqueiro.



Según ha informado el Servicio Gallego de Salud (Sergas), se trata de la variante B1.617 subvariante 2, que es sensible a la vacuna. El Sergas asegura que el brote está controlado y que los dos marineros hospitalizados en el Vithas Fátima de Vigo están estables.



La alarma saltó el pasado jueves, cuando se supo que se había producido un brote de covid a bordo de este barco con bandera de Singapur, cuya tripulación es de origen indio y filipino.



Cinco de los 22 tripulantes dieron positivo, y de ellos dos tuvieron que ser ingresados.



De inmediato, el Servicio de Microbiología del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo comenzó a secuenciar las muestras de los cinco tripulantes positivos ante la posibilidad de que alguno estuviese contagiado con la variante india, como se ha confirmado hoy.



Permanecerán en Vigo hasta el 10 de mayo.-



Entretanto, el barco continúa amarrado al Puerto de Trasatlánticos de Vigo con sus tripulantes guardando cuarentena, y allí permanecerá hasta el 10 de mayo a no ser que el armador decida sustituir a la tripulación y continuar la ruta.



Se trata de un buque de carga que llegó a Vigo el pasado martes procedente de Southampton, en Reino Unido.



La variante B.1.617 fue detectada por primera vez en octubre de 2020 en el estado de Maharashtra (India) y presenta entre 13 y 15 mutaciones, dos de las cuales, E484Q y L452R, se concentran en la proteína Spike (de ahí que se la haya llamado "doble mutante").



Estas dos mutaciones ya se habían detectado por separado en otras variantes, pero es la primera vez que aparecen juntas.



La mutación E484Q se asemeja a la E484K de las variantes sudafricana y brasileña, sospechosa de volver la vacunación menos eficaz y de aumentar el riesgo de reinfección, en tanto que la L452R está también presente en una variante detectada en California y se cree que podría provocar un aumento de la transmisión.



La Organización Mundial de la Salud advirtió el pasado miércoles de que esta variante podría estar detrás del gran auge de la pandemia en el sur de Asia, dado que muestra en estudios de laboratorio indicios de ser más contagiosa y resistente a algunas vacunas y tratamientos.



Pese a ello, la OMS la clasifica como "variante de interés" y no "variante de preocupación", el máximo nivel de alerta, considerado para las de Reino Unido, Sudáfrica y Brasil