Ava Gardner y sus años en Madrid inspiran la nueva coleccion de Pertegaz

sábado 01 de mayo de 2021 , 12:21h

Zendaya o Sharon Stone visten creaciones de Pertegaz, mítica casa española que vistió a Ava Gardner a finales de los 50 y que ahora presenta una colección inspirada en el Madrid que vivió la estrella de Hollywood del brazo del torero Luis Miguel Dominguín y acompañada de Orson Welles y Ernest Hemingway.



"Cuentan las crónicas que las noches de la capital olían a Ava, a alta costura, alcohol y tabaco", dice este jueves Jorge Vázquez, director creativo de Pertegaz, que ha querido recrear en su nuevo trabajo esa época en la que de los estrenos del Teatro Real culminaban con una fiesta flamenca en el mítico tablao Villa Rosa con el arte de Lola Flores.



Un Madrid en blanco y negro donde la actriz paseaba del brazo del torero Luis Miguel Dominguín enfundada en los vestidos de Manuel Pertegaz y acompañada de Orson Welles y Ernest Hemingway.



Y tras estudiar esa época, Vázquez, ha interpretado y reeditado patrones, volúmenes y estampados puramente españoles, actualizando el legado del maestro, buscando la belleza y no el lujo.



Vázquez viste a la mujer contemporánea con lo mejor de aquella época, creaciones que ponen en valor las tradiciones y la artesanía. Una serie de prendas de siluetas relajadas que esconden volúmenes, mangas abullonadas y prendas que se recogen y drapean continuamente, en las que priman los flecos, encajes, plumas y pedrería.



Terciopelos, moarés, muselinas estampadas, lentejuelas, encajes y sedas se tiñen en rojo, negro o blanco que el diseñador salpica con pinceladas intensas en fucsia, verde agua, turquesa, teja o coral.



A lo largo de siete décadas, Manuel Pertegaz vistió a mitos como Jacqueline Kennedy o Audrey Hepburn, Marisa Berenson o Ava Gardner. "Yo le cocino y el me cose", contaba la protagonista de "Forajidos" (The Killers, 1946).



Desde 2019, ese legado lo ha recogido Jorge Vázquez, un diseñador minucioso y exquisito con los detalles, que ha sabido adaptarse a los nuevas necesidades de la moda y ha conquistado con sus colecciones de sello español a mujeres de todo el mundo.



Un trabajo que ahora también se ve en Estados Unidos, gracias a divas del cine como Sharon Stone o Zendaya, que pasean diseños de factura española.