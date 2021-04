La Diputación de Guadalajara convoca 12 becas para su Banda de Música

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

martes 27 de abril de 2021 , 17:59h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

La Diputación de Guadalajara convoca 12 becas para la realización de prácticas en su Banda de Música según el anuncio que publica el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de hoy, martes 27 de abril de 2021.



Con el fin de contribuir a la ampliación y perfeccionamiento de la formación artístico musical de los becarios, la Junta de Gobierno de la Diputación de Guadalajara acordó la convocatoria de prácticas musicales en la Banda Provincial para los siguientes instrumentos Clarinete/Clarinete Bajo (3 becas), Oboe/Corno Inglés (1), Flauta/Flautín (1), Saxofón Alto/Tenor/Barítono (1), Fagot (1), Trompeta/Fliscorno (1), Trombón/Trompa (1), Tuba/Bombardino (1) y Timbales, Láminas, Caja, pequeña percusión (2). La dotación de cada una de las becas será de 2.160 euros, cantidad quedará minorada con el IRPF correspondiente y, aún no teniendo vinculación laboral, con la cotización pertinente a la Seguridad Social. Los beneficiarios de la beca contarán con la cobertura otorgada por la Seguridad Social, según la normativa vigente, y dentro de los requisitos y condiciones propios de este tipo de becas.



Podrán participar en esta convocatoria las personas físicas que estén en posesión del título de Graduado Universitario o equivalente, o el Grado Medio o Grado Superior de Música, o se encuentren cursando los mismos, pertenezcan a una agrupación musical o Banda de Música desde hace, al menos, cinco años, si bien no podrán optar a ellas quienes hayan sido becarios de la Banda en convocatorias anteriores.



Los becarios desarrollaran las prácticas durante seis meses, según la programación realizada por los responsables de la Banda Provincial de Música una vez concluido el proceso de selección. La concesión de estas becas no supone relación laboral de ningún tipo ni de prestación de servicios entre los becarios y la Diputación de Guadalajara, constituyendo la formación del becario su finalidad única y primordial; el tiempo de formación (beca) no tendrá la consideración de servicios previos ni de servicios efectivos en las administraciones públicas.



El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales a partir del día siguiente al 27 de abril de 2021, fecha de la publicación del extracto de la convocatoria en el BOP. Las solicitudes, acompañadas de la documentación correspondiente, se formalizarán según el modelo establecido en la convocatoria y se podrán presentar en la Sede Electrónica de la Diputación o mediante cualquiera de las formas previstas en la Ley, y deberán ir acompañadas de una fotocopia compulsada del DNI, de la titulación académica y currículum vitae así como una la grabación audiovisual del aspirante a becario y un pdf con las partituras que se interpretan



Proceso de selección



Para la selección de los becarios se constituirá una Comisión de Valoración integrada por el Presidente de la Corporación o Diputado en quien delegue, la Secretaria de la Corporación o funcionario en quien delegue, un representante de cada grupo político de la Corporación, la Directora de la Banda Provincial y tres técnicos del Servicio de Educación y Cultura de la Diputación.



La Comisión de Valoración seleccionará a los becarios conforme a la titulación académica: Grado Superior de Música (4 puntos por cada especialidad instrumental que posea), estar cursando Grado Superior de Música (3 puntos), Grado Medio de Música (2 puntos por cada especialidad instrumental), estar cursando Grado Medio de Música (1 punto) o Graduado Universitario o equivalente (0,5 puntos) hasta un máximo de 8 puntos; a la formación complementaria como Cursos de Especialización musical con el instrumento (hasta un máximo de 1 punto), Cursos de música en otras materias (máximo de 1 punto) hasta un máximo de 2 puntos en esta apartado; y a la prueba de audición en la que los aspirantes deberán demostrar que poseen una práctica instrumental suficiente que les permita su aplicación en la Banda de Música para lo cual deberán presentar junto a la solicitud de la Beca una grabación audiovisual de un duración máxima de 15 minutos en la que el aspirante interprete dos obras de estilo diferente (en caso de la percusión una obra debe incluir láminas) siendo los criterios para valoración de este apartado adecuar la interpretación a las indicaciones de la partitura y también se valorará la fidelidad de la interpretación a todos los elementos que configuran la partitura: tempo, ritmo, altura del sonido, dinámica, agógica, ornamento, articulación… (hasta un máximo de 8 puntos) y asi mismo se valorará la capacidad técnica y sonora evaluando la corrección técnico-instrumental y la calidad sonora (hasta un máximo de 8 puntos) siendo 16 puntos la puntuación máxima en este apartado. No podrán ser adjudicatarios de la beca aquellos aspirantes que obtengan menos de 8 puntos en la Audición presentada.