Bando de la Alcaldía de Cabanillas : Se recuerda la obligación de desbrozar y vallar parcelas particulares

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

lunes 26 de abril de 2021 , 20:09h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

Los propietarios privados de terrenos en el casco, particulares y empresas, tienen hasta el 1 de junio para adecentar sus parcelas y dejarlas libres de broza y malas hierbas.



El Ayuntamiento ejecutará subsidiariamente las labores que no realicen los particulares, imponiendo su coste y una sanción.



Como es habitual en esta época del año, el alcalde de Cabanillas del Campo, José García Salinas, ha dictado el Bando en el que se recuerda la obligación que tienen los propietarios de terrenos particulares en el casco urbano de la localidad de tener sus parcelas limpias y desbrozadas antes del próximo 1 de junio, según recoge la vigente «Ordenanza reguladora del uso, limpieza y vallado de terrenos y construcción de aceras» de la localidad.



El Bando recuerda por tanto las dos obligaciones: vallado y limpieza. «Se establece el deber de vallar provisionalmente todos los solares y parcelas del municipio como medida preventiva de las debidas condiciones de conservación de los mismos», dice por un lado. «Con carácter general, y sin necesidad de requerimientos previos generales o particulares, se establece el deber de que antes del día 1 de junio de cada año, todos los terrenos incluidos en el ámbito objetivo de esta ordenanza deberán estar perfectamente limpios y desbrozados para evitar el alto riesgo de incendio por la concurrencia de vegetación seca y altas temperaturas», dice también.



La obligación de mantener las parcelas particulares limpias y acotadas, además de en la citada Ordenanza, se establece también en el artículo 15.1.b) de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.



«Cumplir estas obligaciones es un deber cívico, porque no atenderlas condiciona la convivencia, es un riesgo, y genera quejas vecinales de otras personas que se ven afectadas», recuerda en este sentido el alcalde.







Ejecución subsidiaria



Como novedad de este año, el Ayuntamiento ha establecido un mecanismo más rápido y ágil en su tramitación interna para poder realizar ejecuciones subsidiarias en el caso de aquellas personas, particulares y empresas, que no cumplan sus obligaciones. En estos casos, el consistorio procederá a acceder y limpiar aquellas parcelas que no hayan sido debidamente acondicionadas, cargando el coste de estas labores también a los propietarios de los terrenos. Esta cantidad se añadirá a la sanción establecida por el incumplimiento, que puede llegar a ser de hasta 3.000 euros.