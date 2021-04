Ilustres adhesiones al Consejo Rector de la Candidatura seguntina a Patrimonio Mundial

viernes 23 de abril de 2021 , 18:53h

En la mañana de hoy, y en el Parador de Sigüenza, ha tenido lugar la segunda reunión del Consejo Rector de la Candidatura de Sigüenza a Patrimonio Mundial.

En una intensa reunión de trabajo, en la que Antonio Fernández-Galiano ha cedido la presidencia a Emiliano García-Page, el asesor de la Candidatura, y la presidenta del comité científico, Pilar Martínez-Taboada, han profundizado en el Plan Estratégico que definirá sus líneas maestras.

Así, el Consejo Rector de la Candidatura a Patrimonio Mundial se plantea fortalecer la Candidatura incorporando a nuevos municipios de la Sierra Norte para lograr la declaración Patrimonio Mundial en la categoría de paisaje cultural. Un paisaje cultural dotado de un valor universal excepcional que quedaría comprendido entre las actuales localidades de Atienza y Sigüenza donde se hallan las salinas de interior más importantes de Europa, que jugaron un papel clave en el desarrollo de toda la comarca durante la Edad Media y en siglos posteriores.

“Hoy, hemos ampliado y fortalecido el Consejo Rector de la Candidatura, al tiempo que nos hemos dotado de una hoja de ruta”, resumía esta mañana María Jesús Merino, alcaldesa de Sigüenza en comparecencia pública. La regidora ha anunciado que ahora, el objetivo pasa por tratar de formar parte a la mayor brevedad posible de la selecta Lista Indicativa de aspirantes españoles a convertirse en Patrimonio Mundial, como el primer paso imprescindible para poder obtener la Declaración. “Las ideas hacia las que apunta la Candidatura no me pueden satisfacer más. No solo como seguntina y alcaldesa, sino también como firme defensora de la España Rural y presidenta del grupo de acción local ADEL Sierra Norte. Se atisban ya en el horizonte proyectos llenos de belleza y de romanticismo. Estoy segura que el futuro de las salinas es ahora bien distinto”, añade.

En la reunión también se ha aprobado la incorporación de 50 expertos al Comité Científico.

El Consejo ha contado con la excepcional aportación del presidente de Castilla-La Mancha, y ha sido el primero del que han formado parte sus cinco nuevos integrantes, el exalcalde de Madrid y expresidente de la CCAA; el actual rector de la UAH, José Vicente Saz; la consejera de Cultura, Rosa Ana Rodríguez; el abogado, académico y empresario español Gregorio Marañón y Bertrán de Lis, y el secretario general de Cultura, Javier García Fernández.

María Jesús Merino les ha dado públicamente la bienvenida. “Es un privilegio y un honor contar con la influencia y el trabajo de estas cinco personalidades para la Candidatura de Sigüenza a Patrimonio Mundial. Su presencia y apoyo muestran que el de Sigüenza se ha convertido en un proyecto transversal y dinámico, sin tintes políticos, que no tiene más remedio que llegar a su fin, aunque como siempre recalcamos, la meta esté en el camino”, ha señalado.

La alcaldesa ha recordado también la necesaria conexión que debe existir entre la celebración del IX Centenario de la Reconquista de la Ciudad, y la Declaración de Sigüenza como Patrimonio Mundial, anunciando la llegada de los próximos actos para el mes de julio. Y ha repasado la actualidad y los proyectos clave para el municipio, como el del inicio de las obras de la depuradora en 2021, la próxima presentación del proyecto del Parque de La Alameda, el comienzo en la ejecución del Plan de Turismo sostenible, o las obras del 1.5% Cultural, que permitirán restaurar un tramo de la muralla gótica de Sigüenza, proyectos todos por los que ha expresado su gratitud hacia el Gobierno Regional, y su presidente, “y sus palabras cumplidas”.

Por su parte, Antonio Fernández Galiano, hacia quien la alcaldesa ha tenido palabras de reconocimiento por su lucha constante e infatigable por la Candidatura, ha destacado que “hay proyecto”, en alusión a la firmeza de los pasos que se van dando, y también la colaboración entre instituciones, “Ayuntamiento, Junta de Comunidades, Iglesia y Estado Central que ha calado en la ciudadanía”.

El presidente, Emiliano García-Page, se ha referido a la candidatura de Sigüenza como Patrimonio Mundial, y ha anunciado que una vez que el IX Centenario es cuestión de Estado se solicitará al rey Felipe VI su presidencia honorífica. Además, el presidente ha anunciado también la próxima licitación del Centro Social Polivalente, y también la de la Depuradora.

Día del Libro

La comparecencia de la alcaldesa se ha cerrado, como no podía hoy ser de otra manera, hablando de libros. Una vez más, Merino ha agradecido la colaboración de la Junta para la edición de los libros 'Letras Vivas Seguntinas', y 'El sueño de Sigüenza tiene quien lo escriba', en los que escritores locales y universales, respectivamente, hablan desde dentro y fuera de los valores de Sigüenza y su comarca de cara a su nombramiento como Patrimonio Mundial.