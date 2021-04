Comunicado del Grupo Popular del Ayuntamiento de Guadalajara

jueves 22 de abril de 2021

El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Guadalajara considera más que necesario que el alcalde de la ciudad, Alberto Rojo, salga a explicar a la ciudadanía su forma de proceder ante la agresión producida este fin de semana a un menor de 12 años y que él mismo denunció como un “ataque racista” no solo en un comunicado oficial sino a través de un vídeo que se grabó y emitió a través de sus redes sociales a las pocas horas de ocurrir el lamentable suceso.



La ciudad de Guadalajara y sus vecinos merecen una explicación de por qué el alcalde de la ciudad se anticipó a calificar esta agresión como “racista” sin esperar a la resolución de la Policía Nacional que en el día de ayer miércoles, y coincidiendo con la detención del agresor, descarta el ataque racista. Además, no se entiende cómo el mismo Alberto Rojo horas después de emitir esta nota oficial la Policía Nacional, decide emitir otro nuevo comunicado oficial a las 22:30 horas de ayer desdiciendo a la autoridad policial y ratificándose en que fue “racista”.



Desde el Grupo Popular consideran que Alberto Rojo debe actuar siempre con la máxima prudencia centrándose en la objetividad de los hechos y respetando total y absolutamente los procedimientos policiales y judiciales. El alcalde de la ciudad debe dar ejemplo y no puede actuar por impulsos, y más en estas situaciones en las que la responsabilidad, la sensatez y la cautela deben primar analizando las consecuencias que la actuación del máximo responsable de la ciudad pueden llegar a tener.



Desde el Grupo Popular, a través de su portavoz, el mismo sábado en que se produjo la agresión se condenó de forma inmediata confiando, como no podía ser de otra manera, en la versión de la máxima autoridad de la ciudad; confiamos en que el señor Rojo contaba con información oficial que le hizo calificar así esta agresión. Hoy se ha demostrado, según la versión de la Policía, que no era así y que Alberto Rojo se arrogó una competencia en nombre de todos los vecinos de la ciudad para tomar parte y juzgar un hecho llevando a conciencia incluso el nombre de Guadalajara a los medios nacionales por este lamentable caso.



Los concejales del Grupo Popular se ratifican en la condena a la agresión producida a un menor, sea por motivos racistas o no, porque lo importante del hecho es que todos juntos, toda la sociedad de Guadalajara, luchemos unidos para que esto no ocurra nunca más, que todo el peso de la ley caiga sobre el desalmado que agredió al menor y que hagamos que Guadalajara siga siendo una ciudad segura.



Por último, queremos agradecer una vez más la labor de la Policía Nacional y Local y la colaboración ciudadana para esclarecer estos hechos.