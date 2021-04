El Grupo VOX exige a Rojo una rectificación y disculpas públicas “por frivolizar y generar confusión y crispación entre los vecinos de Guadalajara”

jueves 22 de abril de 2021 , 10:03h

El Grupo Municipal VOX en el Ayuntamiento de Guadalajara, a través de su portavoz, Antonio de Miguel, ha exigido una “rectificación y disculpas públicas del alcalde de la ciudad, el socialista Alberto Rojo, a todos los vecinos de Guadalajara por su ruin maniobra y sus declaraciones públicas al vincular la repugnante agresión sufrida por un menor el pasado fin de semana con algo tan delicado como el racismo, sobre todo tras conocer que la investigación de la Policía Nacional ha descartado que dicha agresión fuese por motivos racistas”.

Así se ha pronunciado el portavoz de VOX en el Ayuntamiento de Guadalajara, Antonio de Miguel, tras conocer la detención del agresor y un nuevo comunicado del gobierno municipal de Alberto Rojo “en el que no solo no pide disculpas ni rectifica por sus aventuradas, precipitadas y frívolas manifestaciones del pasado fin de semana, sino que se ratifica. Sostenella no enmendalla. No encuentro otra expresión que defina la actitud de Alberto Rojo que persiste empecinadamente en lo mismo”, ha apostillado.

“Rojo se anticipó a la investigación policial con claros intereses políticos”

De Miguel, que el mismo día de los hechos, ya expresó “mi más enérgico rechazo y mi más firme condena a la agresión al niño de 12 años sufrida en Guadalajara”, además de “enviar todo mi apoyo y ánimo a su familia y mi deseo para que se investiguen en profundidad los hechos para que no quede impune el agresor”, considera que “Alberto Rojo ha cruzado una línea muy peligrosa anticipándose a la investigación policial, haciendo de policía o de juez, frivolizando con este delicado asunto, y utilizando a la Institución municipal para realizar una manipulación ideológica y partidista de lo sucedido. Pasará a ser uno de los episodios más grotescos e infames de las manipulaciones históricas de Guadalajara con claros intereses políticos porque juzgar algo sin conocer toda la realidad es intolerante, es manipular y negar la verdad”.

El portavoz de VOX añade también que “con esta peligrosa actitud lo único que hace el señor Alberto Rojo es generar odio, crispación y confusión entre los vecinos de Guadalajara tal y como lo hace en sus declaraciones públicas, intentando engañar y mentir a la ciudadanía de Guadalajara, tergiversando la realidad con sus últimas apariciones mediáticas públicas y asuntos tan delicados como el racismo, la xenofobia o el machismo. Lo hace como cortina de humo para esconder su mala gestión como alcalde. Y con ello, flaco favor está haciendo a la ciudad de Guadalajara y a los guadalajareños. Guadalajara nunca ha tenido problemas raciales hasta que Rojo ha venido con sus elucubraciones a traerlas”.

Antonio de Miguel espera que “cada día que acontezcan delitos o detenciones en la ciudad salga el alcalde a dar explicaciones a los vecinos sobre estos hechos tal y como se ha aventurado a hacer con este asunto”, poniendo como ejemplo el último suceso acontecido esta semana, por el que una anciana de 86 años se encuentra hospitalizada tras sufrir un robo por tirón: “En VOX seguimos esperando la condena de los hechos, los datos de la delincuente, su nacionalidad, etnia o antecedentes penales, así como un comunicado de apoyo a esta mujer de 86 años que sigue hospitalizada. ¿O es que este asunto no le sirve al alcalde para su reivindicación política?”, finaliza De Miguel, quien subraya que “en VOX condenamos y condenaremos esta y todas las agresiones vengan de quien vengan y recaigan sobre quien recaigan”.