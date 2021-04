La Federación de Empresarios de Hostelería de Castilla-La Mancha considera INACEPTABLES las manifestaciones del Vicepresidente de CLM, José-Luis Martínez Guijarro

COMUNICADO

sábado 17 de abril de 2021

La Federación Regional de Empresarios de Hostelería de Castilla-La Mancha (FREHCM) considera inaceptables las manifestaciones realizadas por el Vicepresidente de Castilla-La Mancha, José-Luis Martínez Guijarro, en las que apunta a la hostelería como la causante de los elevados índices de contagio existente en algunas poblaciones de Castilla-La Mancha.



No existe uno solo dato estadístico que avale que las relaciones sociales que se dan en el ámbito de los locales de hostelería son las causantes de los incrementos de los contagios por el COVID-19, por lo que las afirmaciones del Sr. Martínez Guijarro son absolutamente inadmisibles para los representantes de la hostelería regional.



Hace meses que en los informes que diariamente emite el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias dejó de aparecer el porcentaje de casos que se producían en la hostelería, tanto en el ámbito social como en el laboral, de ahí, que las manifestaciones del Vicepresidente son una frivolidad carente de cualquier dato objetivo que las avale.



Desde la Federación se emplaza al Sr. Martínez Guijarro a que analice con detenimiento la Actualización nº 355[1] (Enfermedad por el coronavirus COVID-19) de fecha 16.04.2021 que ha publicado el citado Centro de Coordinación y, constate como sus afirmaciones no tienen refrendo alguno.



Es más, hay exponentes como los de Alemania o Francia que revelan de forma inequívoca que salud pública y actividad hostelería no son dos platos de una misma balanza, pues, ésta última lleva allí meses cerrada y el número de contagios sigue creciendo.



Para quien tiene asegurado su salario a final de mes es fácil “comprender el malestar del sector hostelero”, pero no se puede pedir empatía a un sector que lleva más de un año penando con cierres y restricciones que lo están sumiendo en la ruina.



Si tan alto cargo en el Gobierno de Castilla-La Mancha quiere que seamos empáticos, solo tiene que añadir un apartado más a las instrucciones que periódicamente elabora la Dirección General de Salud Pública, cual es, el importe de la indemnización que se abonará a al hostelero por cada día de cierre que ordene la autoridad sanitaria.



La hostelería está cansada de llevar un año pagando los platos rotos de la pandemia, solo quiere que la dejen trabajar. Los establecimientos de restauración y hospedaje quieren estar abiertos con dignidad y en condiciones de viabilidad económica y, por ello, piden que se acabe ya con los cierres totales o parciales de los establecimientos hosteleros.