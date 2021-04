Muere a los 82 años Bernie Madoff, el 'cerebro' de la mayor estafa de la historia de EEUU (65.000 millones de dólares)

miércoles 14 de abril de 2021

Bernard Madoff ha fallecido este miércoles a los 82 años en el Centro Médico Federal en Butner (Carolina del Norte) por causas naturales y no relacionado con el Covid-19, según informa la agencia AP.



Madoff estaba cumpliendo una sentencia de 150 años de prisión, donde estaba siendo tratado desde hace años de una enfermedad renal terminal. El ex financiero se declaró culpable en 2009 de un plan para estafar a los inversores de su fondo durante cerca de cuarenta años mediante un sistema piramidal o Ponzi en el que acabaron cayendo miles de personas, entre ellas, grandes patrimonios y entidades financieras de primer nivel.



La estafa de Madoff consistió en atraer a nuevos inversores durante lustros ofreciéndoles altas rentabilidades consistentes en el tiempo. Sin embargo, en realidad, su operativa era una ruina y solamente pagaba los rendimientos a los partícipes de sus fondos con el dinero nuevo que iba entrando en la firma. La crisis de 2008 hizo estallar el chiringuito con un agujero financiero próximo a los 65.000 millones del que apenas se recuperó capital alguno.



El 'forensic' contable de las inversiones que realizó desde los años 90 acabó concluyendo que la mayoría del dinero que recibía Madoff de los inversores apenas se movía e iba a pagar a los antiguos inversores. Palantir, tecnológica cotizada y financiada en sus inicios por el venture capital INQTel ligado a la CIA, fue la herramienta que usó el Gobierno Obama para el rastreo del capital oculto en el entramado de sociedades y cuentas secretas de Bernie Madoff.



Nacido en Queens (Nueva York) en 1938, Madoff fue durante casi medio siglo una de las figuras más reputadas de Wall Street y llegó a ocupar la presidencia no ejecutiva del Nasdaq en los años 90. Tras su detención y encarcelamiento, la desgracia se cebó con su familia fuera de la cárcel. Su hijo Mark se suicidó en 2010 a los 46 años y su otro vástago Andrew falleció de cáncer en 2014 a los 48 años de edad. Sus hijos, que alegaron desconocimiento de la operativa de su padre cuando se produjeron los hechos, fueron claves a la hora destapar el fraude y acabaron convenciendo a su padre para que se entregara por sus crímenes financieros.