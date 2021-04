El Grupo Municipal Popular de Yebes denuncia que continúa “la mala gestión económica” del PSOE en el Ayuntamiento

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

miércoles 14 de abril de 2021 , 17:39h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

La portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Yebes, Esther García, ha asegurado que pese a las continuas denuncias de este Grupo, tanto en los plenos como en los medios de comunicación, el equipo de Gobierno de la localidad sigue realizando “una nefasta gestión económica” de los recursos municipales.



García ha asegurado que tras revisar diferente documentación han detectado actividades que no guardan relación con las competencias municipales como el transporte de autobuses o el aula de astronomía y feria expo astronómica, entre otras, generando, de este modo, “gasto a las arcas municipales en vez de ingresos”.



La portavoz popular también ha revelado “que hay un uso excesivo e inadecuado” de los contratos menores. Es más, en el control de eficacia “aparecen varias facturas realizadas como contratos menores que presentan irregularidades”.



Algunos de estos ejemplos son la cobertura fotográfica Yebernalia para la que se facturaron un número elevado de fotografías y solo se empleó una por un importe de 435, 60 euros. En este caso, el cargo del contrato debería haberse aplicado al servicio de comunicación y prensa de este Ayuntamiento y no como contrato menor. Igualmente ha explicado que las compras realizadas a un tercero no comunitario online de procedencia China no se puede cargar a las arcas municipales “dado que carece de los requisitos exigibles”.



García también ha hecho referencia al concurso de microrrelatos de mayo de 2020, para el que solo se presentaron tres trabajos, coincidiendo con el número de premios, suponiendo un gasto muy elevado para su baja participación.



Otro claro ejemplo “de esta nefasta gestión” es una entrevista en un medio de comunicación “sin cumplir con ninguno de los requisitos exigibles para ser campaña institucional de publicidad y comunicación del Ayuntamiento”. También ha hecho referencia a gastos de agua, cafés y bollería para los plenos, un gasto que según la propia intervención “no atiende a los principios de economía, racionalidad, eficiencia y utilización de los recursos públicos dejando constancia que el consumo facturado no puede imputarse a los once concejales, sino tan solo a una parte”.



A juicio de la edil popular “es una desfachatez” que el alcalde haya presentado tres menús especiales con motivo de la preparación de la feria del comercio digital “cuando no se ha celebrado este acto” o que presente gastos en agua, refrescos, café, sacarina o té justificándolo como material para oficina”.



Todos estos hechos demuestran que la gestión que se está realizando por parte de este Ayuntamiento “es vergonzosa, malgastando el dinero de los contribuyentes en su propio interés en vez de en el de los vecinos y el municipio”.



Tan vergonzosa, ha dicho, que inclusive los gastos jurídicos de la sentencia condenatoria por la querella interpuesta a la actual portavoz del Grupo Municipal Popular y a un ex concejal de este, “se imputará a la partida Gastos Jurídicos contenciosos, así lo comunicó el alcalde José Miguel Cocera Mayor en el pleno que se celebró el pasado mes de marzo sin movérsele un pelo”.



Finalmente, la concejal popular ha pedido al alcalde que en estos dos años que quedan de legislatura sea más consecuente de sus actos, y “no vuelva a utilizar el dinero público para darse caprichos sino para arreglar todos los desperfectos, que son muchos, los que existen en el municipio”, ha zanjado.