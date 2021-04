APARATOSO INCENDIO en una nave industrial de Seseña

martes 13 de abril de 2021 , 20:06h

Un incendio en una nave industrial que se ha originado sobre las 17.54 horas de este martes en Seseña (Toledo) ha originado una gran nube de humo que es visible desde varios kilómetros, incluyendo algunos puntos de la Comunidad de Madrid.



Un incendio originado en una nave industrial de la empresa de mensajería DHL de la localidad toledana de Seseña Nuevo durante la tarde de este martes ha provocado una gran nube de humo, que aún no ha sido extinguido.



El suceso ha ocurrido a las 17.54 horas en una nave ubicada en el kilómetro 34 de la autovía A-4, en sentido Andalucía, y en principio no ha causado heridos.



Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Guardia Civil y la Policía Local, así como bomberos de Illescas, Orgaz y Toledo y una ambulancia de soporte vital básico.



Además, efectivos de 14 dotaciones de los bomberos de la Comunidad de Madrid se han unido a los efectivos de Castilla-La Mancha en los trabajos de extinción.



Además, la alcaldesa de Seseña, Silvia Fernández, ha precisado a Efe que el incendio se ha declarado en las naves de DHL que colapsaron con la nevada de este enero y ha indicado que en estos días se estaba demoliendo la nave, por lo que ha añadido que, de momento, "no se sabe qué ha pasado".