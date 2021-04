Investigan la muerte de un profesor de 30 años vacunado con AstraZeneca en Toledo

martes 13 de abril de 2021 , 07:44h

El Complejo Hospitalario Universitario de Toledo ha notificado al Ministerio de Sanidad una sospecha de reacción adversa a la vacuna de la farmacéutica AstraZeneca de un paciente que ha fallecido este lunes tras sufrir trombos graves, ha informado la Junta de Castilla-La Mancha. Este complejo sanitario ha informado de que el servicio de Medicina Intensiva notificó el pasado viernes a la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios, del Ministerio de Sanidad, una sospecha de reacción adversa registrada en un paciente ingresado en la UVI del Hospital 'Virgen de la Salud' de la capital toledana.



El pasado viernes ingresó en la UVI un paciente con fenómenos trombóticos muy graves, sospechosos de estar relacionados con la vacuna de AstraZeneca, han informado a Efe fuentes del Gobierno regional. El paciente, un docente de 30 años que daba clase en Toledo, según otras fuentes, ha permanecido en estado muy grave en el servicio de Medicina Intensiva del Hospital Virgen de la Salud, donde finalmente ha fallecido este lunes.



El centro educativo ha organizado un acto de homenaje mañana a las 09.30 horas, cuando se guardará un minuto de silencio. La semana pasada, las autoridades sanitarias revisaron la estrategia de vacunación para esta farmacéutica después de que la Agencia Europea del Medicamento (EMA) se pronunciara sobre unos trombos raros que se habían registrado entre personas ya vacunadas en varios países.



Así, ahora esta vacuna no se administrará a menores de 60 años pero sí hasta los 69, frente a la estrategia que se había seguido inicialmente que la recomendaba para menores de 55 años, lo que ha provocado críticas y confusión. El cuarto "Informe de farmacovigilancia sobre vacunas Covid-19", hecho público el pasado viernes por la Agencia Española del Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), destaca que el 0,18% de los vacunados con este suero han notificado haber sufrido algún efectos adverso, sobre todo fiebre, cefalea y dolor muscular. "Los acontecimientos adversos que se notifican no significa que estén relacionados con la vacunación", asegura este informe.



Por su parte, El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha defendido este lunes que la vacuna de AstraZeneca es "una de las buenas armas que tenemos para acabar con la epidemia" y ha señalado que aún hay margen para decidir sobre la segunda dosis a menores de 60 años.



En su habitual rueda de prensa de los lunes, Simón ha señalado que, "con el número de vacunas que están llegando" y que van a ir a más, "no sería necesario" adquirir la rusa Sputnik, aunque si la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) la aprueba, España "obviamente participaría en el contrato, en caso de que lo necesitemos". Lo ha hecho al ser preguntado por las afirmaciones de la consejera de Castilla y León, Verónica Casado, que esta mañana ha desvelado que un representante de la vacuna rusa se ha puesto en contacto con su departamento para la compra del fármaco, algo que cree que ha sucedido con otras autonomías.