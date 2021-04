El PP de Cuenca pide al SESCAM que explique si el gerente del Hospital se jubila o si seguirá en su cargo con otro tipo de contrato

miércoles 07 de abril de 2021 , 07:42h

El Partido Popular de Cuenca ha pedido al Servicio Público de Salud de Castilla-La Mancha, SESCAM, que explique a la ciudadanía si se está planteando la continuidad en su cargo del actual gerente del Hospital Virgen de la Luz, Ángel Pérez Sóla, o por el contrario, “ya tiene designado un sustituto que aún no ha hecho público”. El interés de los populares sobre cómo se va a gestionar la transición en la ocupación de este puesto viene dada porque el mencionado Pérez Sóla cumple esta semana los 70 años, “una edad a la que la jubilación es forzosa según contempla la nueva normativa aplicada a raíz del COVID”, lo que no permitiría este directivo continuar desempeñando sus funciones a partir ya del lunes, 12 de abril.



“El apurar tanto los plazos, sin anunciar quien va a ser el próximo gerente, sea definitivo o no, y la posibilidad de que se podrían estar barajando fórmulas por parte del SESCAM, como un contrato de alta dirección, que permita a Pérez Sóla continuar en su cargo, provoca que nos preocupemos por la repercusión que pueda tener un proceso que debería de ser ordinario, tanto en el funcionamiento del Hospital como en las consecuencias jurídicas que pudiera ocasionar”, afirman los populares. Recuerdan desde el Partido Popular de Cuenca que las normas actuales, implantadas por la excepcional situación en la que nos encontramos a causa de la pandemia, sólo contemplan que un profesional sanitario pueda seguir en activo superando la barrera de los 70 años cuando su función sea asistencial, “no en un puesto directivo”, reiteran. Afirman los populares que “cualquier modalidad que la administración pueda encontrar para prolongar a un cargo como el de la Gerencia del Hospital en su puesto una vez sobrepasado esos 70 años podría considerarse un fraude de ley, ya que se estaría buscando una cobertura de apariencia legal para hacer algo que la normativa no permite”.



Los populares recuerdan que los contratos de alta dirección se contemplan en el caso de que falten profesionales públicos, con el requisito de que no sean funcionarios, “en ningún caso puede recurrirse a ellos, a estos contratos, porque el sueldo que proporcionen al interesado pueda ser mayor que la jubilación que le corresponde”. “A este posible fraude de ley tendríamos que añadir el componente ético, que no aporta nada a favor ni de la administración que contempla este tipo de actuaciones ni de quien consiente”, añade el PP.



Para finalizar, los populares han pedido al SESCAM, “diligencia y profesionalidad en la designación del nuevo gerente del Hospital Virgen de la Luz”, un puesto que adquiere aún más relevancia y responsabilidad si cabe, “mientras estemos inmersos en esta emergencia sanitaria en la que llevamos ya más de un año”, concluyen.