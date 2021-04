Ampliar Foto : Rafa Martín

El Quabit arranca dos puntos vitales en su fortín

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

domingo 04 de abril de 2021 , 07:54h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

En la tarde de este sábado ha tenido lugar el encuentro correspondiente a la jornada 26 de Liga Sacyr ASOBAL, en la que BM Benidorm visitaba el pabellón alcarreño con el objetivo de llevarse unos puntos muy importantes a su casa, pero el Quabit, tras tres jornadas sin puntuar, no iba a dejar escapar ni un punto de su feudo plantando cara a los benidormenses.



Con este panorama saltaban los dos conjuntos a la pista. Mariano Ortega planteaba un siete inicial compuesto por Jota Hombrados bajo palos, acompañado de Savini, Gallardo, Paredes, Mouriño, Pereira y Dariel García. Y con este siete arrancaba el partido, con el Quabit abriendo el marcador por mediación de Mouriño y marcando también el segundo de penalty Dariel García y el tercero por obra y gracia de Jack Savini tras una parada de Jota Hombrados.



No fue hasta pasado el minuto 4:00 que BM Benidorm consiguió batir la portería alcarreña por primera vez y a partir de ahí pusieron el turbo para apretar a un conjunto morado que vio mermada su ventaja y su moral, dado que algunos errores hicieron que los benidormenses consiguieran el empate en el minuto 7:32. Desde este instante el partido se puso duro, con fuertes ataques y sanciones para ambos conjuntos y una igualdad sobre la pista que no se reflejaba en el marcador, pues el Quabit tenía mayor acierto de cara a la portería defendida por el joven Roberto Rodríguez llegando al minuto 11:00 con un 7-4 en el marcador gracias a un gol del inspirado Mouriño, quien, a pesar del hematoma en su rodilla izquierda, estaba dando el resto sobre la pista del Santamaría.



Mediada la primera mitad, el Quabit seguía manteniendo su superioridad, no tanto en el juego que se veía sobre la pista como en el marcador y es que Jota Hombrados seguía demostrando que es un auténtico baluarte bajo los palos de los alcarreños y con su ayuda, el equipo de Ortega llegaba al minuto 15:00 con un 9-6 en el marcador que se convertía en un 11-6 en el minuto 17:14 lo que provocaba que Fernando Latorre detuviera el crono por primera vez, para dar instrucciones a un Benidorm que chocaba una y otra vez contra el muro de la portería alcarreña con un Hombrados soberbio, como viene siendo habitual en cada partido del Quabit.



Tras la pausa del tiempo muerto, el Benidorm salió con energía renovada y consiguió sumar un par de goles a su marcador, pero los de Guadalajara no bajaban el pistón y Arthur Pereira establecía el 12-8 en el luminoso del Santamaría a escasos diez minutos del final de la primera parte, ventaja que les permitía regalar a su afición jugadas de bella manufactura, tal como una de la mano de Paredes con un pase por detrás y gol de Dariel García y otra de pase de Arthur Pereira a Jaime Gallardo que batía la portería de Rodríguez. Pero aún esperarían sorpresas antes del final de la primera parte, pues un lanzamiento de Bodí rozaba la línea y se daba por no válido y Feuchtmann aprovechaba ese balón suelto para lanzar a portería vacía y dejar bajo mínimos la ventaja del Quabit 16-15.



Después del sorpresivo final de la primera parte, Mariano Ortega aleccionaba a sus pupilos en el vestuario, con el objetivo de impedir que las ventajas, como las obtenidas de hasta cuatro goles en la primera parte se perdieran y con estas instrucciones, el Quabit saltaba sobre la pista morada, abriendo el marcador con gol de Jack Savini, ventaja que no conseguían ampliar, pues los benidormenses habían aprendido la lección y no estaban dispuestos a dejar que los morados se escaparan en el marcador.



En el minuto 34:00 con gol de Arthur Pereira de penalty llegaba el empate a 18-18 y a partir de ahí el partido se convirtió en una lucha sin cuartel, con presión y goles por ambos bandos y una igualdad más patente en el marcador, gracias sin duda a la ventaja obtenida por los hombres de Latorre antes del descanso, así conseguían ponerse dos goles por delante en el minuto 36:47 y con el 19-21, Mariano Ortega detenía el crono por primera vez en el partido, para intentar que esa ventaja no se ampliara y detenerla a tiempo.



Con esta igualdad se llegaba a la mitad de la segunda parte y ya se dejaba ver un típico final en el David Santamaría, de infarto, pues el 23-23 que lucía el marcador solo variaba un gol arriba o abajo por parte de ambos conjuntos, que peleaban sobre la pista por dos puntos que iban a ser muy disputados. En el 47:30 el Quabit parecía coger aire, comandando en el marcador, gracias a un gol de Gastón Mouriño, especialmente inspirado en el partido y aumentaba esa renta 26-24 con un gol de Dariel García que obligaba a Latorre a detener el crono de nuevo para cortar la racha de buen juego de los alcarreños.



Tras este parón, los benidormenses intentaron acercarse y aunque el Quabit no bajaba la presión y continuaba manteniendo la ventaja en el marcador, el el minuto 55:14, BM Benidorm conseguía no solo empatar, sino ponerse un gol por delante, 27-28, con este panorama, de nuevo se llegaba a un final apretadísimo en el Santamaría, en el que, por esta vez, el Quabit tuvo la suerte de cara en los instantes decisivos para acabar llevándose los dos puntos de la pista alcarreña con un 31-29.