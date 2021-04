MAL, MUY MAL : España incumple el objetivo de vacunar al 80% de los mayores de 80 años en marzo, SOLO ha vacunado al 40% de los ancianos mayores de 80 años en tres meses

jueves 01 de abril de 2021

Fue el pasado 27 de diciembre cuando España inició su campaña de vacunación contra la Covid-19. Uno de los objetivos que se marcó el Gobierno era tener al 80% de la población mayor de 80 años vacunada en marzo. Sin embargo, en estos tres meses, solo un 40,2% de los ancianos de este grupo de edad tiene la pauta completa de inmunización, es decir, las dos dosis.



Según los últimos datos publicados por el Ministerio de Sanidad, 1.140.442 personas mayores de 80 años, uno de los grupos prioritarios en la campaña, han recibido la pauta completa. Cabe recordar que a esta población se le está administrando dosis de Pfizer y Moderna.



El lento avance en la vacunación de los mayores de 80 años hace que se retrase la inoculación en el siguiente grupo prioritario: 70-79 años, que también recibirán las dosis de Pfizer y Moderna. De momento, solo un 2,6% de la población en este rango de edad ha recibido la pauta completa de vacunación, convirtiéndoles en los grandes ignorados.



Este colectivo está compuesto, según los datos de Sanidad, por 3.960.045 personas, de las que solo 104.798 han recibido las dos dosis necesarias para la inmunización. Y es que, la vacunación en este colectivo de edad no podrá coger velocidad hasta que Sanidad termine de inocular a los mayores de 80 años.



Y la cifra no es mucho superior si observamos los datos de personas con al menos una dosis administrada. En el grupo de 70-79 años, solo el 3,8% ha recibido la vacuna contra el coronavirus, es decir, 152.095 personas.



Saltando al siguiente grupo de edad, el de 60-69 años, un 4,8% de la población perteneciente a este colectivo ha sido ya inmunizado, es decir, tiene la pauta completa. Este grupo está compuesto por 5.336.986 personas, de las que 256.588 han recibido las dos dosis.



A partir de la franja de los menores de 65, España no ha comenzado a citar por edades sino por colectivos profesionales.



El ritmo de vacunación de los ancianos es crucial, ya que ellos son con diferencia los que más sufren la covid más grave y los fallecimientos por esta enfermedad. Más del 60% de los fallecidos en España desde junio tenía más de 80 años. Esto es especialmente crítico cuando la cuarta ola va tomando forma en España. La incidencia acumulada comenzó a subir hace dos semanas: este martes llegó a los 146,9 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días.