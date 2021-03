José Ramón de la Morena anuncia que, después de 40 años, deja la radio

viernes 26 de marzo de 2021 , 09:46h

José Ramón de la Morena ha anunciado en ‘El Transistor’, programa que presenta en Onda Cero que deja la radio tras 40 años de carrera. «Esta profesión es muy bonita, pero la elite es muy cara. La vida me ha hecho un guiño ahora que antes no pude disfrutar. Quiero recuperar los momentos perdidos. He contestado a la dirección de Onda Cero que tras esta temporada no seguiré. No puedo seguir volviendo a casa a las tres de la madrugada… domingos y festivos”, dijo el periodista para anunciar su adiós.



El de Brunete es uno de los comunicadores más relevantes en la historia de la radio deportiva española. Comenzó su carrera en 1981 en la redacción de deportes de la Cadena Ser. Fue creciendo y dando pasos en su carrera, hasta que en 1989 comenzó a dirigir ‘El Larguero’, su gran trampolín. Dirigió y presentó dicho espacio durante 27 temporadas. José Ramón de la Morena finalizó su vinculación con La Ser en 2016 tras no renovar y dar el salto a Onda Cero para presentar y dirigir ‘El Transistor’.