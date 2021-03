El PP pide a la ministra Celaá dimitir por "reírse" de un diputado con una hija con Down

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

jueves 25 de marzo de 2021 , 14:06h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El PP ha pedido la dimisión de la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, por su "irresponsabilidad" y "no pedir perdón" un día después de "reírse" de un diputado del Grupo Popular que había defendido la educación especial en el Pleno del Congreso y había contado la experiencia de su hija, una joven con Síndrome de Down.



El 'popular' Juan José Matarí puso en duda que la nueva ley educativa, la LOMLOE, garantice la libre elección de los padres en la educación de sus hijos, en particular cuando éstos tienen alguna discapacidad. Y contó el caso de su hija, que, con 25 años y Síndrome de Down, está trabajando tras haber estudiado en la universidad y haber acudido a un centro de educación especial, unos colegios que, en su opinión, Celaá quiere que "desaparezcan".



Tras apostar por "combatir la segregación escolar" poniendo "muchos más recursos en los centros ordinarios para tratar la educación especial", la ministra respondió al diputado del PP: "¿De dónde viene usted? ¿De qué lejos viene usted? Usted no tiene ningún contacto con el mundo educativo, ni con los padres, ni con los hijos, ni con los profesores. No sé de qué habla". Apenas unas horas después de esa intervención parlamentaria, diputados del PP, Vox y Ciudadanos afearon a la ministra de Educación la respuesta que había dado a Matarí en la sesión de control del Congreso. "Será ministra de educación pero qué falta de educación", escribió en Twitter la portavoz del Grupo Popular, Cuca Gamarra.



El partido que lidera Pablo Casado ha dado este jueves un paso más y ha solicitado la dimisión de Celáa. "24 horas después de reírse del padre de una joven con Síndrome de Down, la ministra de 'Educación' no ha pedido perdón a nuestro compañero ni a las asociaciones de educación especial", ha asegurado. "Su irresponsabilidad y falta de empatía obligan", ha exclamado el PP, para solicitar la dimisión de la ministra en un mensaje que ha fijado en su cuenta oficial de Twitter.