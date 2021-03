Mandayona se queda líder en solitario tras la victoria contra el Ibero Sport

miércoles 24 de marzo de 2021

Dos goles de Jesús Acebrón y uno de Jesús García dieron la victoria al CD Mandayona en Guadalajara



El CD Mandayona consiguió este fin de semana su tercera consecutiva contra un combativo Ibero Sport, lo que le deja líder en solitario del Grupo 5 de Segunda Autonómica a falta de cinco jornadas para el final.



Los primeros 40 minutos de la primera parte fueron un claro dominio del CD Mandayona, ya en el minuto ocho Jesús Acebrón metió el primer gol para los visitantes tras un gran pase de Jaime Porras.



En el minuto 18 el Ibero Sport tuvo una gran ocasión que paró de manera magistral el portero Jesús Olmedillas, más conocido como Txetxu. Sin embargo, nueve minutos después metió otro gol para el CD Mandayona, esta vez Jesús García.



Pero el equipo visitante quería más y en el minuto 27 Jesús Acebrón tuvo una buena ocasión, aunque no fue hasta el minuto 29 cuando Acebrón metió el tercero para el equipo visitante. No obstante, el CD Mandayona no se conformaba con este resultado y siguió asediando la portería del Ibero Sport, tanto Adrián Delgado como Jesús Acebrón tuvieron varias ocasiones que no consiguieron materializar.



Sin embargo, un partido que parecía totalmente dominado por el CD Mandayona iba a cambiar cuando el árbitro en el minuto 42 pitó una falta muy dudosa al borde el área y Dick Marlon Pacheco metió gol tras rebotar en la barrera.



El partido se volvió loco el Ibero Sport tuvo otra buena ocasión que dio al poste y cinco minutos después Rafik Nasser metió el segundo.



En el segundo tiempo se redujeron el número de ocasiones por ambos equipos, aunque los dos tuvieron varias el marcador no se movió. El Ibero Sport dio una ocasión al palo, mientras que los visitantes pudieron aumentar su distancia en el marcador con varias jugadas dentro del área.



Ahora toca dos jornadas de descanso, así que la liga se reanudará el 11 de abril, donde el CD Mandayona jugará contra Tórtola en Los Tobares.