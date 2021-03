Carta Abierta al Presidente de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, Emiliano García-Page

lunes 22 de marzo de 2021 , 18:53h

Me dirijo a ti por el procedimiento de carta abierta ante la respuesta –si es que así se le puede llamar- dada hoy por ti tras pedirte que los dos grupos mayoritarios de la región llegásemos a un acuerdo para que nadie quede fuera de las ayudas que vienen de Europa y que tiene que repartir el Gobierno de España.



Ayer domingo tuve ocasión de proponeros que alcanzásemos un acuerdo entre los grupos parlamentarios de Partido Popular y Partido Socialista para no abandonar a los sectores que Sánchez ha dejado fuera del decreto de ayudas. Sinceramente; estaba convencido de que seríamos capaces de llegar a posiciones comunes y dejar a un lado las diferencias políticas que nos separan. Porque te recuerdo que en el Real de Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia del Covid-19, aprobado por el Consejo de Ministros que preside Pedro Sánchez, se han dejado fuera de las ayudas a muchos sectores tan importantes y tan necesitados como los que se han incluido.



Son 11.000 millones de euros procedentes de la Unión Europea que distribuye el Gobierno de Sánchez –tu Gobierno, Emiliano- y que ha dejado fuera a sectores como el vitivinícola, tan importante en nuestra región, como deberías saber después de tantos años como has estado en el Gobierno regional.



Un sector del que viven 80.500 viticultores que cultivan 455.348 hectáreas, el 47% de la superficie vitivinícola de España. La región con mayor superficie de viñedo y la que lidera la producción nacional de uva, con 19,4 millones de hectolitros, el 51,06%.



Un sector cuyos efectos negativos han sido considerables ya que, además, es un sector vinculado con la hostelería y la restauración.



Nuestra gente no puede entender que se haya incluido el sector de la sidra y no el del vino en el decreto.



O el sector del calzado, que movía 300 millones de euros al año antes de la pandemia y del que vivían 4.000 familias.



¿Estás de acuerdo en que se deje fuera de las ayudas a las peluquerías y centros de estética? ¿O los fisioterapeutas? ¿O a los centros y academias de enseñanza no reglada?



¿Quieres que no den ayudas a los fabricantes y tiendas de productos turísticos y souvenir? ¿Ya te has olvidado que fuiste alcalde de Toledo?



¿Crees que no hay que hacer nada con las autoescuelas, los talleres de reparación de vehículos o las tiendas de repuestos de automóvil?



¿Sigues pensando que los feriantes son ciudadanos de tercera y que no tienen derecho a ayudas?



¿Crees que el sector del ocio y la cultura no necesitan ese dinero?

¿De verdad me dices que las tiendas de iluminación, las de mobiliario o las de decoración no tienen el mismo derecho que los demás a recibir ayudas europeas?



Sinceramente… ¿crees que el sector de actividades artísticas y literarias, los centros de educación medioambiental o el de los agentes comerciales no merecen que se les ayude?



¿Acaso consideras que las tiendas de electrodomésticos, las jugueterías, las floristerías, los negocios de alquiler de bicicletas o los fabricantes de diferentes utensilios no son dignos de ser rescatados? ¿O las estaciones de servicio?

Podrá seguir así con muchos más sectores. No creo que sea digno de aplauso o justificación que el PSOE nacional, del cual eres miembro, cometa semejante injusticia.



Se dejan fuera de las ayudas a 280.000 autónomos y pymes de otros sectores que no pertenecen a las 95 actividades seleccionadas de forma discrecional.



Por eso te he propuesto que aquí, en Castilla-La Mancha, nos pongamos de acuerdo para que se modifique el decreto por el que se determina que unos sí y otros no reciban dinero.



Exijamos juntos a tu presidente Sánchez que incluya estos sectores en el decreto y que, mientras lo hace, sea el gobierno de Castilla-La Mancha –el gobierno que presides- el que se haga cargo de los sectores que han quedado fuera. Creo que deberías adelantar ese dinero a todos esos sectores de manera transitoria, hasta que tu jefe Sánchez modifique el decreto. Es de justicia. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, así lo va a hacer.



Dijiste ayer que ibas a pedir que se incluya a los sectores de cuchillería y calzado en el decreto de Sánchez. Y yo te digo que pidamos que se incluya a todos; que nadie quede fuera.



Y hoy ironizas con nuestra propuesta. Como llevas haciendo toda la pandemia. Da la impresión que te da igual que la gente se arruine, con tal de que nadie te lleve la contraria.



Te repito y lo digo aquí, de manera abierta y clara, sin ironías ni sarcasmos: Mientras yo tenga voz, no voy a dejar de recordarte tu deber, ni voy a dejar de reclamarte lo que es de justicia. Me he reunido y me reuniré con los representantes de todos los sectores económicos, sanitarios y sociales de la región, para escuchar sus necesidades y exigir al Gobierno regional y a su presidente que se pongan a trabajar de una vez para salvar a nuestra gente.



Nuestra gente, tus paisanos y los míos, se están arruinando. Las empresas ya no aguantan; los autónomos no pueden pagar ni las cuotas ni los préstamos; los empresarios, los pequeños y medianos, se ven obligados a despedir a sus trabajadores; el panorama es dramático.



No sé a ti, pero a mí me duele en el alma ver esta situación. La desesperanza, el miedo, la incertidumbre… No podemos mirar para otro lado.



Déjate ya de ironías, ocurrencias, y declaraciones altisonantes. Abandona esa actitud soberbia y faltona y reclama lo que es de justicia. Nosotros te vamos a apoyar si pides y das dinero a nuestra gente.



Sentémonos tú y yo y lleguemos a un acuerdo. Cuando quieras me tienes a tu disposición para ello.



Sin otro particular y, como siempre, a disposición de nuestra gente. Atentamente.



Toledo, 22 de marzo de 2021



Paco Núñez.



Presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha.