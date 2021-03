Podemos ha presentado esta mañana una Proposición No de Ley ante las Cortes para evitar la demolición de este pueblo repoblado en la Sierra Norte de Guadalajara

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

lunes 22 de marzo de 2021 , 12:46h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El Coordinador Autonómico de Podemos en Castilla-La Mancha, José Luis García Gascón, ha presentado esta mañana ante las Cortes una Proposición No de Ley para que el ejecutivo autonómico no ejecute la demolición del pueblo de Fraguas, en la Sierra Norte de Guadalajara. Con esta iniciativa, señala, pretenden “detener el sinsentido que supone la demolición de una de las pocas iniciativas repobladoras que existen actualmente en la Sierra Norte de Guadalajara” y que consideran “un ejemplo de recuperación sostenible para un pueblo que estaba abandonado y en ruinas”.



García Gascón ha argumentado que sería una “hipocresía orwelliana” que se ejecute la demolición de este pueblo “mientras se anuncia a bombo y platillo una Ley contra la Despoblación que, se supone, busca exactamente lo que se ha conseguido en Fraguas”.



Por este motivo, señala que el ejecutivo de García-Page “está persiguiendo una iniciativa que nada tiene que ver con la ley contra la especulación que se les está aplicando”, ya que, destaca, en el caso de Fraguas se trata de “un pueblo abandonado donde un grupo de personas ha decidido instalarse para recuperarlo y vivir de manera sostenible con su entorno”. “El estruendo de las excavadoras en Fraguas no dejaría escuchar la Ley contra la Despoblación”, ha lamentado.



En este sentido, la Secretaria de Mundo Rural, Estrategia contra la Despoblación y Transición Energética de Podemos C-LM, Asunción Mateos Gámez, ha denunciado la “doble vara de medir” de la Junta al anunciar una nueva Ley de Medidas económicas, sociales, y tributarias contra la Despoblación “mientras se planea derribar el pueblo de Fraguas”. “De nada sirven los incentivos fiscales si no se promueve un crecimiento y desarrollo de nuestro entorno rural basado en los pilares de la sostenibilidad, los servicios públicos y la economía de los cuidados”, ha concluido.