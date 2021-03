Ryanair llevará a España a los tribunales por el rescate de Plus Ultra, vinculada al chavismo

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

sábado 20 de marzo de 2021 , 20:31h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

Ryanair baraja llevar a España a los tribunales por el controvertido rescate de 53 millones, a razón de 150.000 euros por empleado, concedido por el Gobierno a otra aerolínea, Plus Ultra, que ofrece vuelos entre España y América Latina. Según informa el diario El Mundo, los servicios jurídicos de la aerolínea irlandesa están estudiando presentar una demanda contra el Estado ante el Tribunal General de la Unión Europea, pues consideran injusta, discriminatoria y desproporcionada la ayuda para una compañía que -señalan- operó tan solo un 0.03% de los vuelos en España, en contraste con el 12% de cuota que ocupó Ryanair.



El Consejo de Ministros aprobó la pasada semana este respaldo económico desde la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), justificándolo por el "carácter estratégico" de esta compañía "de nicho", "uno de los principales motores económicos del país" por la importancia del transporte aéreo para el turismo y para la economía en su conjunto. Sin embargo, lo cierto es que Plus Ultra cuenta con una flota de tan solo cuatro aviones que viajan únicamente a cuatro destinos.



Aunque Plus Ultra Líneas Aéreas es una compañía española, parte de su accionariado estaría en manos de empresarios venezolanos vinculados al régimen de Nicolás Maduro, según han denunciado partidos como PP, Cs o Vox. Según Voz Pópuli, detrás de Plus Ultra, se encontrarían empresarios que se mueven en la órbita de la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez.



Los populares registraron este miércoles en el Congreso una batería de preguntas al Gobierno inquiriéndole por este extremo: "¿Está el Gobierno al corriente de la estrecha relación que une a Plus Ultra con Conviasa, la aerolínea estatal de Venezuela?"; "¿Qué opinión le merece al Gobierno el hecho de que Plus Ultra haya operado regularmente vuelos de Conviasa desde 2012?", dicen algunas de estas preguntas. "El Gobierno de Sánchez e Iglesias prefiere rescatar a una compañía bolivariana antes que a nuestros autónomos y pymes. Tendrá que explicar qué hipotecas mantiene con la dictadura venezolana", ha expresado su portavoz en el Congreso, Cuca Gamarra.



Desde Vox han solicitado la comparecencia urgente de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de quien depende el SEPI, del vicepresidente de Plus Ultra, y ha reclamado el desglose de participaciones indirectas sobre esta sociedad, el expediente completo del rescate, los criterios para realizar esta operación y la relación de la SEPI y del Gobierno con esta compañía en los últimos años.



El eurodiputado de Cs, Luis Garicano, por su parte, ha mandado una carta a la Comisión Europea expresando su "preocupación" por cómo está haciendo uso España del fondo de rescate por la pandemia. "La compañía es tan pequeña que ni siquiera aparece en el ranking del Gobierno de las 30 aerolíneas más grandes que operan en España", subraya Garicano, quien recuerda además que esta empresa acumula pérdidas desde su misma creación en 2015, lo que incumpliría las normas fijadas por la propia UE para la concesión de las ayudas por el coronavirus.