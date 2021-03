Se crea el "Instituto Juan Belmonte", un foro de debate frente al animalismo

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

sábado 20 de marzo de 2021 , 10:58h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

La Fundación del Toro de Lidia (FTL), asociación intersectorial para la defensa de la tauromaquia, ha presentado este miércoles en Madrid el llamado "Instituto Juan Belmonte", que pretende ser un foro de debate y reflexión frente a la "destruccuón cultural que supone la creciente corriente animalista".



Este Instituto, que lleva el nombre del legendario y revolucionario torero trianero que atrajo a los intelectuales de primeros del siglo XX, estará dirigido por el periodista y a la vez portavoz de la FTL Chapu Apaolaza.



Durante el acto de presentación, que ha tenido lugar en la Caja de música del Ayuntamiento de Madrid, el propio Apaolaza ha asegurado que este proyecto surge "para salir a la luz de una vez, al ruedo de la sociedad, y así romper el silencio" y "parar los ataques" que intentan cambiar su forma de vida, que "es el objetivo de la doctrina animalista".



El periodista ha explicado que el Instituto Juan Belmonte no sólo será "un centro de pensamiento y reflexión en torno a la tauromaquia", ya que, en estos momentos, hablar de toros es hacerlo también de su relación con los animales, "de naturaleza, de economía, del Estado de derecho y de la creciente censura".



"En realidad, el debate -ha dicho- va más allá de toros sí o toros no, porque la tauromaquia es solo una meta volante del animalismo, que quiere acabar con muchos más ámbitos de la cultura, como la gastronomía tradicional o la ganadería. Defendiendo este espectáculo, defendemos nuestra civilización y todos los ámbitos que la sostienen en los que el toro es la última frontera".



En esa línea se ha expresado igualmente el presidente de la Fundación del Toro de Lidia, Victorino Martín, que ha argumentado que el animalismo, "financiado con miles de millones de euros en todo el mundo, cabalga a gran velocidad y es un nuevo modo de censura y deshumanización que pretende romper las señas de identidad de los pueblos para hacerlos más manejables".



Por eso mismo, el famoso ganadero ha considerado que "es necesario y urgente entrar en este debate social por el riesgo que supone la imposición de los criterios sobre lo que es o no es cultura, sobre lo que hay que prohibir o permitir".



"En este foro vamos a defender nuestras raíces y a poner voz a nuestros sentimientos", ha subrayado.



El Instituto Juan Belmonte está compuesto por un consejo editor del que forman parte los juristas Lorenzo Clemente y Fernando Gomá, el economista Vicente Royuela, el ecólogo y miembro del CSIF Pedro Jordano, el catedrático y ex consejero de cultura de Francia François Zumbiehl y el poeta e historiador del arte Luis Pérez-Oramas, que ejerció como conservador del MOMA de Nueva York.



Chapu Apaolaza ha asegurado finalmente que este foro va a ser "un espacio de diálogo, de reflexión y de libertad donde la sociedad civil se exprese y debata sin temor a que nadie sea señalado y represaliado, como está sucediendo en otros ámbitos, por reconocer su afición a los toros".