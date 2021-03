Guarinos : “La pandemia nos ha permitido conocer al verdadero Page quien ha demostrado falta de sensibilidad con las personas y de capacidad en la gestión”

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

miércoles 17 de marzo de 2021 , 18:16h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

La vicepresidenta segunda de las Cortes de Castilla-La Mancha y presidenta del Partido Popular en Guadalajara, Ana Guarinos, ha asegurado esta mañana que el año de pandemia transcurrido desde que se declarara por vez primera el estado de alarma como consecuencia de la Covid19 “nos ha permitido conocer al verdadero Page, quien ha demostrado su falta de sensibilidad con las personas y de capacidad para gestionar la peor crisis sanitaria imaginada”.



Un año después tenemos 172.804 casos diagnosticados en la región -21.352 en Guadalajara- y cerca de 5.800 fallecidos, 590 en Guadalajara. Además, ha recordado que nuestra comunidad tiene la mayor tasa de mortalidad, es la segunda en tasa de letalidad y también es la segunda comunidad que menos test realiza por habitante, 829 frente a una media de 1.553. En cuanto a las dosis completas de vacunas administradas, en Castilla-La Mancha tan solo se han puesto 80.114, es decir, que “tan solo el 3,9% de la población está inmunizada”.



En este marco, Guarinos ha recordado como hace poco más de un año desde el Gobierno de García-Page y de Sánchez desoyeron los avisos de la OMS relativos a la gravedad de esta pandemia, y desde el Ejecutivo nacional y regional afirmaban “que el riesgo en nuestro país era muy bajo”, que no iba a pasar de una “simple gripe” y que en España, de transmitirse la enfermedad serían “casos aislados”.



Pues bien, en el año transcurrido han fallado en todas sus previsiones, se han diagnosticado 3.200.000 casos, han fallecido en 72.565 personas, 5.605 en nuestra región. Estamos “ante la peor crisis de nuestra generación con un Gobierno de Castilla-La Mancha tan alejado de la realidad entonces como lo está ahora”. Guarinos ha tildado “de bochornosas“ las declaraciones que, durante este periodo, Page ha dirigido a todos los colectivos, recordando las realizadas el día 12 de marzo de 2020, donde acusó a profesores de que solo querían 15 días de vacaciones, a la UCLM de deslealtad por tomar la decisión de suspender las clases presenciales, y a los alcaldes, entre otros, por tomar decisiones de suspender actividades. Con este tipo de declaraciones y las que hizo con posterioridad refiriéndose a los fallecidos como una mera estadística de la que dijo “ya echáremos la cuenta definitiva”, y a las personas mayores diciendo que “no eran válidas y hasta una simple gripe les haría fallecer”, “Page ha demostrado que le viene grande la pandemia y la región”.



Además, la vicepresidenta segunda de las Cortes ha apuntado que en la peor crisis sanitaria, Page ha sido incapaz de finalizar infraestructuras sanitarias esenciales en la provincia de Guadalajara como la ampliación del Hospital Universitario de Guadalajara, la finalización de las obras del segundo centro de Salud de Azuqueca de Henares, los anunciados centros de salud de Cabanillas y Yunquera sin proyecto ni presupuesto, el centro de salud de Alcolea del Pinar o el de Cifuentes. En definitiva, “lleva más de seis años gobernando y no ha sido capaz de terminar ni una sola de las infraestructuras necesarias que tantas veces prometió y exigía al anterior Gobierno del Partido Popular que terminara en 4 años”.



Sobre la Atención Primaria ha seguido reivindicando la apertura de los consultorios locales y la atención presencial, con “los refuerzos necesarios y la atención que las personas necesitan”, recordando que hay consultorios como el de Hueva que llevan un año cerrados. Y, sobre las listas de espera, ha asegurado que se “han convertido en una verdadera pesadilla”.



Por su parte, el portavoz adjunto del PP-CLM y portavoz de Sanidad del GPP en las Cortes, Juan Antonio Moreno, ha apuntado que transcurrido este año y analizando el resultado de la gestión de García-Page “es evidente, queda claro y es más que patente que la gestión ha sido nefasta y los ciudadanos de esta región no se merecen a un presidente con estas características”.



Moreno ha recordado que Page ha obviado por completo a todos los profesionales de la sanidad de Castilla-La Mancha que han realizado desde el inicio de la pandemia una serie de recomendaciones que han sido desoídas por parte del gobierno regional y esto ha tenido sus consecuencias. Moreno ha asegurado que el presidente socialista “”se ha limitado a encerrarse en el Palacio de Fuensalida durante este año y no ha considerado en ningún caso las propuestas que le han ido llegando de los profesionales”, y lo que es peor, “las decisiones las han tomado los responsables políticos del Partido Socialista puestos a dedo”.



Ante estas cifras dramáticas, “es lamentable que Page no haya tomado ni una sola medida preventiva en materia de salud publicara que evitara llegar a los trágicos datos que estamos acumulando”. Igualmente ha criticado que solo sepa prohibir y se ha referido al decreto publicado en pasado sábado en el que de nuevo para este fin de semana y la Semana Santa “los socialistas vuelven a prohibirnos la movilidad más allá de nuestras fronteras”.



Moreno también se ha referido al proceso de vacunación, asegurando que no va a buen ritmo en Castilla-La Mancha. “Está teniendo un retraso inesperado y no sabemos a qué obedece, y a esto hay que añadirle que somos los últimos en porcentaje de vacunación”. En este momento, ha aclarado, solo se están administrando un 77,1% de las vacunas que han llegado a Castilla-La Mancha, y ha lamentado que en nuestra región haya un porcentaje tan mínimo de población inmunizada cuando la semana pasada se quedaron en la Consejería de Sanidad más de 75.000 dosis de la vacuna sin poner”. Moreno califica este hecho “de inconcebible y asegura que denota un episodio más de la nefasta gestión del Gobierno de Castilla-La Mancha”. Pero es que además, el ritmo de vacunación es muy lento, cada uno de los 538 equipos que dijo Page que tenía repartidos por la región para este fin “pusieron la semana pasada solo 25 vacunas en 7 días”.



Finalmente, Moreno ha apuntado que no se puede gobernar “golpe de insulto, con desprecio y con esa altanería con la que continuamente se dirige a los ciudadanos de Castilla-La Mancha”.