El programa “Memoria a domicilio” del Ayuntamiento sigue cuidando a los mayores aloveranos durante la pandemia

miércoles 17 de marzo de 2021 , 18:03h

El Ayuntamiento de Alovera durante las diferentes etapas de confinamiento y restricciones durante la declaración de pandemia por COVID-19 ha mantenido la preocupación y contacto con los mayores del municipio y usuarios de su Centro de Día, mostrando interés por sus necesidades y propuestas.



El programa “memoria a domicilio” trata de una modalidad de servicio a domicilio con fichas y recursos de un programa de psicoestimulación semanal, guiado técnicamente desde el centro pero sin contacto físico con el destinatario para evitar riesgos.



Desde el Centro de día de Alovera, poniendo en valor el bienestar de los mayores y adaptando la oferta de servicios municipales a sus necesidades durante la pandemias, se implementó un nuevo programa denominado “memoria a domicilio” enfocado a mantener el contacto con los mayores aloveranos que usan el centro y pueden necesitar recursos de apoyo en materia de capacidades mentales y anímicas.



Para salvar las dificultades con las nuevas tecnologías del colectivo de mayores, que sufre las problemáticas de la brecha digital, se les ha propuesto un sistema donde se garantizan las condiciones de seguridad sanitaria en el intercambio de los recursos.



En el mes de octubre se puso en marcha este nuevo programa local para intentar cubrir de alguna manera algunos de los objetivos, que previamente al estado de alarma, se afrontaban desde el centro de mayores de forma presencial y que no se ha querido interrumpir para un colectivo tan sensible y castigado por la pandemia.



El programa va dirigido a los mayores socio/as y usuario/as del Centro de día de Alovera que se inscriben telefónicamente llamando al Centro de Día para sumarse a la iniciativa y recibir en sus domicilios los materiales.



El servicio que comenzó la primera semana con 21 personas mayores, ha tenido un gran aceptación e impacto social en el municipio de forma que en a lo largo de este tiempo se han inscrito 73 mayores, de los cuales 47 son mujeres y 26 hombres.



El éxito de la iniciativa ha permitido cuadruplicar el número de participantes que asistían de forma presencial a los talleres de memoria del centro.



Desde el Ayuntamiento la concejala de mayores, María Dolores Trigo, valora muy positivamente la respuesta de los participantes, habiendo constatado que muchos de ellos demandarían un mayor volumen de recursos.



También la concejala valora que es una muestra por parte del Ayuntamiento de no paralizar pese a las restricciones sanitarias las líneas de trabajo para dar en el municipio el mayor nivel de asistencia y cuidado a nuestros mayores.



Actualmente ante el cambio de nivel sanitario el Centro de Día ofrece para sus socios los servicios de fisioterapia, podología y peluquería previa cita por teléfono y siguiendo en su visita a los profesionales con todas las medidas sanitarias.