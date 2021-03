Unidas PODEMOS-IU de Guadalajara pide que NO haya regalos fiscales para quien no los necesita

miércoles 17 de marzo de 2021 , 13:23h

En el próximo pleno en el Ayuntamiento de Guadalajara está previsto que se debata una propuesta de modificación de las ordenanzas fiscales relativas al estacionamiento regulado, la zona azul y la zona roja.



A pesar de que aún no se ha discutido el proyecto ni las enmiendas presentadas en la Comisión de Economía ni en el Pleno el Alcalde ya anunciado su futura aprobación, en un acto patrocinado por dos empresas privadas.



Desde el grupo municipal Unidas PODEMOS-IU, su portavoz José Morales, ha reclamado “un respeto hacia el órgano de decisión donde deben de ser aprobadas las modificaciones, el pleno del ayuntamiento, que es el lugar donde está la representación de las y los vecinos de la ciudad. El equipo de gobierno propone las modificaciones, pero aún no se ha celebrado ni la comisión de Economía ni el Pleno y hay enmiendas de nuestro grupo contra este regalo fiscal para quien no lo necesita”.



Con respecto al fondo de la cuestión, desde Unidas PODEMOS-IU aclaran que “los vehículos eléctricos o híbridos con baterías con autonomía de más de 40km, a día de hoy son caros, no son accesibles para las rentas bajas y la mayoría de domicilios no están equipados para cargar la batería de forma sencilla y accesible, siendo más fácil hacerlo en una vivienda unifamiliar que también establece otro filtro socio económico”.



Para Morales “esto es un regalo fiscal para la gente a la que menos falta le hace, sin ningún impacto más allá de la pura propaganda. Nadie se compra un vehículo de 20.000 € o 30.000 € porque te regalen 1,25 € de la zona azul.” Además, según el concejal, “la alternativa de movilidad al coche privado individual de combustión interna tampoco es el coche privado individual eléctrico, si no el transporte público” y prevé “un impacto real insignificante más allá de la propaganda. Lo podremos comprobar en la liquidación anual del contrato de grúa y estacionamiento regulado”.