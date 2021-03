El cajero automático de Quer ha comenzado a funcionar este viernes

martes 16 de marzo de 2021

Después de varios meses esperando a que las compañías eléctricas instalaran el contador de luz necesario para que el cajero automático de Quer comenzara a prestar servicio, por fin se ha conseguido.



Hace unos días quedó ultimada la obra necesaria para ponerlo en marcha, con lo que la empresa que gestiona el cajero, Euronet ATM, comenzaba a realizar las operaciones necesarias para que pudiera prestar servicio. Según informa ATM, el cajero ha entrado en servicio hoy viernes, 12 de marzo.



A mediados del año 2020, el Ayuntamiento de Quer llegaba a un acuerdo con esta empresa para la instalación del cajero automático en Quer. Después de que durante algunos meses sí lo hubiera, hacía varios años que no existía este servicio en el pueblo, “por lo que llevamos a cabo numerosas gestiones con diferentes entidades bancarias para que lo volvieran a prestar”, resume José Miguel Benítez, alcalde de Quer.



Estas gestiones habían resultado infructuosas, hasta que se produjo el contacto con la empresa actual. “Están llevando a cabo un proyecto piloto en zonas rurales, donde no hay en la actualidad oficina bancaria. Nos han escuchado, y han instalado el cajero”, explica Benítez.



Inicialmente, va a prestar servicio durante un año, en virtud del acuerdo alcanzado entre Ayuntamiento y empresa, de manera ininterrumpida. De acuerdo con los resultados, el acuerdo es ampliable en el futuro.



El cajero ha quedado instalado en la calle Vega del Henares, s/n, frente a la gasolinera, y muy cerca del restaurante El Primillar, en el Polígono Industrial. “Damos las gracias a ATM Euronet, que nos ha devuelto este servicio tan necesario, y le pedimos disculpas por estos inconvenientes técnicos, que han sido ajenos a la empresa, pero también a nuestro Ayuntamiento”, termina Benítez.



Actualmente Euronet cuenta en España con una red con más de 3.000 ATMs. A finales de 2020, iniciaron un programa para instalar cajeros en municipios desbancarizados en CCAA como Andalucía, Cataluña, Castilla-la Mancha, Castilla y León, Galicia, Comunidad Valenciana o Comunidad de Madrid, como inicio de un ambicioso proyecto que pretende devolver al medio rural la accesibilidad al efectivo.



El servicio «ATM-Cajeros automáticos para la Comunidad» está especialmente diseñado para los municipios y comunidades que están interesados en facilitar el acceso al dinero en efectivo a sus ciudadanos, proporcionando el espacio adecuado. Euronet asume toda la responsabilidad de la instalación, la carga y el correcto funcionamiento de los cajeros automáticos.



Euronet Worldwide Inc., líder en servicios de pago a nivel mundial, con presencia en 170 países y con una red de más de 50.000 cajeros automáticos instalados y autogestionados, mantiene un servicio de «ATM-Cajeros automáticos para la Comunidad», destinado a facilitar y mantener el acceso a dinero en efectivo para las personas que viven en zonas alejadas de los grandes núcleos urbanos, evitando que se genere lo que se conoce como exclusión financiera.



El uso de dinero en efectivo sigue siendo la opción preferida por los consumidores españoles, los usuarios consideran especialmente importante el servicio que ofrecen los cajeros automáticos de Euronet para acceder sin problemas a dinero en efectivo las 24 horas del día, los 7 días de la semana.