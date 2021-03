Vara exige al Gobierno de España que retome la creación del carril del Bus Vao de la A-2

lunes 15 de marzo de 2021 , 18:43h

El presidente de Nuevas Generaciones Guadalajara, Álvaro Vara, ha pedido al Gobierno de España que retome la creación del carril del bus vao de la A-2 “porque se trata de un asunto de gran interés para los jóvenes de Guadalajara”. Hoy en día, ha dicho, “la distancia no se mide en kilómetros, se mide en tiempo y los jóvenes de Guadalajara cada vez están más lejos de su lugar de trabajo y de estudio”.



Vara ha recordado que el Gobierno de Rajoy intentó solventar esta circunstancia y proyectó la construcción del carril bus vao en la A2 y ha denunciado “que después de dos años de Gobierno del socialista no se han puesto manos a la obra”.



Para el presidente de NNGG “es una vergüenza” que en 2021 estemos hablando de la agenda 2030, sobre el cambio climático o sobre el 5G “y la autovía con más tráfico de España no tenga bus vao”. Por ello ha reclamado al Gobierno de España que empiece a pensar más en los jóvenes “porque lo que quieren ellos es más tiempo para vivir” y ha añadido que “en las autovías y en las autopistas los carriles bus son una infraestructura básica”.



Para conseguir este fin, desde NNGG Guadalajara proponen tres medidas fundamentales. Una de ellas es recuperar el proyecto e implantarlo en el menor tiempo posible hasta el km 22 de la A-2. La segunda medida sería la creación de la línea que nos conecte con Plaza de Castilla por la R-2 por el nivel de negocio de esa zona. Y por último “queremos la creación del servicio búho a diario y los fines se semana “. Vara ha aclarado que muchos municipios de Madrid ya lo tienen, como Alcalá de Henares y Meco, y por ello pide ampliarlo hasta Azuqueca y Guadalajara.



El presidente de NNGG Guadalajara ha anunciado que estas peticiones no quedarán aquí porque el próximo jueves mantendrá una reunión en el Congreso de los Diputados con el portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Comisión de Transporte y Movilidad Urbana para que esta infraestructura tenga “cabida prioritaria en la próxima comisión de fomento y movilidad urbana”.



También se ha referido a la reunión que hace pocos días mantenían en consejero regional, Nacho Hernando, con su homólogo en Madrid sobre el convenio que mantienen ambas administraciones en esta materia y ha adelantado que enviará una carta al ministro de Fomento, José Luis Ábalos, y al propio consejero de Castilla-La Mancha “para que se pongan manos a la obra”.



En esta misma línea Vara ha subrayado que también enviará una carta al presidente García-Page, pidiéndole “que se ponga al frente de la región, que sea motor de cambio y que mejore la vida de los castellano manchegos”. Igualmente ha aprovechado para exigirle que deje de ser protagonista “por insultar a los colectivos, por ser un faltón o por salidas de tono como la que tuvo hace justo un año cuando llamó vagos y aprovechados a los profesionales de la enseñanza”, y por ello ha asegurado que Castilla-La Mancha y los castellano-manchegos no se merecen al socialista Page “ni un minuto más” como presidente de esta tierra.