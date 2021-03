Denunciar las agresiones al personal sanitario, clave para erradicar el problema

viernes 12 de marzo de 2021 , 11:46h

Con motivo del Día Europeo Contra las Agresiones a Médicos y Profesionales Sanitarios, que ha tenido lugar hoy, 12 de marzo, el Colegio de Médicos de Guadalajara ha querido recordar la importancia de cuidar al que nos cuida y respetarlo, recordando además que las agresiones a sanitarios están tipificadas como agresiones a la autoridad, con penas incluso de cárcel para los infractores.

El presidente del ICOMGU, Julio D. Cuevas, ha incidido en el objetivo de este Día Europeo Contra las Agresiones a Sanitarios: “queremos concienciar a las administraciones, a los ciudadanos y a los sanitarios de que esta lacra hay que pararla porque incide en la función del médico de cuidar a los pacientes y en la relación médico-paciente”.

En este sentido, ha lanzado un mensaje a los médicos: “quiero que mis compañeros y compañeras, ante cualquier situación fuerte, tanto agresiva como verbal, ya sean insultos, amenazas o coacciones, o física, denuncien a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y lo notifiquen en su colegio profesional”. El objetivo de estas denuncias es visibilizar una situación que se vive en las consultas, especialmente en las de atención primaria y en los servicios de urgencias y que no se debe normalizar por parte de los profesionales, sino que ha de ser denunciada a través de los canales reglamentarios con el fin de poder atajarla. Además, el presidente del ICOMGU ha recordado que desde la modificación del Código Penal en el año 2015, el médico está considerado como autoridad, por lo que las agresiones al personal sanitario conllevan sanciones económicas así como penas de cárcel.

En el caso de Guadalajara, durante el año 2020 el Colegio de Médicos no registró ninguna agresión, lo cual no significa que no se produzcan, sino que los sanitarios no las denuncian: “si no denunciamos hacemos como si el problema no existiera y no es así. Me consta que se están viviendo situaciones de tensión, tanto en Atención Primaria como en el Hospital y animo a mis compañeros a que denuncien para que los agresores sean conscientes de que estas acciones tienen consecuencias y para que la población reflexione sobre la necesidad de respetar a los facultativos dentro de la relación médico-paciente.

Observatorio de Agresiones de la OMC

En total, el Observatorio Nacional de Agresiones de la OMC ha registrado un total de 5.037 agresiones a médicos y médicas desde que se puso en marcha en 2010 hasta el 2020.

Lesiones, amenazas, coacciones, maltrato, injurias y/o vejaciones centran la mayor parte de las 5.037 agresiones que han sufrido los médicos en el ejercicio de su profesión en toda España en los 10 últimos años. Estos episodios cercenan la confianza médico-paciente e incrementan el estrés laboral del médico.

La OMC, que agrupa a los 52 Colegios de Médicos de toda España, puso en marcha el este Observatorio a raíz de la muerte, en 2009, de la Dra. María Eugenia Moreno, una residente de 34 años que fue asesinada por un paciente cuando se encontraba trabajando en el Centro de Salud de Moratalla (Murcia).

Los datos que se presentan anualmente desde 2010 emanan de las comunicaciones que los médicos y médicas que han sufrido una agresión trasladan a sus respectivos Colegios. Estas cifras permiten disponer de una hoja de ruta común y conocer a fondo el mapa de la agresión en sus múltiples formas (edad, sexo, especialidad, entorno asistencial, ámbito de ejercicio, características del agresor, efectos colaterales, escenarios jurídicos y respuestas desde tribunales) al disponer de una casuística cercana de más de 5.000 casos.

Este empeño por generar una necesaria cultura de la comunicación de la agresión ha convertido al Observatorio contra las Agresiones en el Ámbito Sanitario de la OMC en un referente en la lucha contra las mismas, una herramienta modificadora de las políticas sanitarias, jurídicas y policiales y un ejemplo de trabajo responsable de los Colegios de Médicos de España por el derecho a un ejercicio profesional de calidad y que cada año reivindican bajo el hashtag #StopAgresiones.

La OMC reitera que muchos casos de agresión tienen relación con situaciones como la masificación de consultas y de las urgencias, la falta de equidad en la atención sanitaria, el aumento de las listas de espera, el problema de recursos humanos y a la precariedad laboral de los profesionales, problemas especialmente acuciados con la crisis sanitaria causada por la pandemia de Covid-19 en 2020 y considera obligado que sean comunicadas por cualquier vía y no permanezcan impunes comportamientos y actitudes no tolerables en una relación médico-paciente de calidad.