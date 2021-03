El Ayuntamiento de Sigüenza hace efectiva la segunda línea de ayudas directas municipales a PYMES y autónomos

jueves 11 de marzo de 2021 , 18:28h

En el año 2020 el Ayuntamiento destinó 70.000 euros a ayudas directas a PYMES y empresarios radicados en el municipio de Sigüenza en dos convocatorias.



La primera convocatoria de estas ayudas, abierta a todas las empresas que se vieron obligadas a cerrar, o cuya facturación disminuyó hasta en un 75% por motivo de la pandemia, se lanzó en junio. Autónomos y PYMES que cumplieran los requisitos podían solicitarlas por importe máximo de 400 euros. Benefició entonces a cerca de cincuenta empresarios seguntinos.



La segunda, se hizo pública en diciembre y fue específica para apoyar a los emprendedores del gremio de Hostelería, Restauración, Ocio Nocturno y Artesanía, ante las posibles pérdidas que les haya podido ocasionar el segundo decreto de estado de alarma, el toque de queda, y las posteriores restricciones impuestas en el municipio por la pandemia. En este caso, el importe máximo que podían solicitar autónomos y PYMES era de 500 euros.



Este semana, el Ayuntamiento acaba de hacer efectivo el pago, después de que se hayan cumplido los correspondientes plazos administrativos, y, en esta ocasión, han beneficiado a más de medio centenar de empresarios pertenecientes a los gremios citados.



Todas las solicitudes presentadas que cumplían los requisitos de ambas convocatorias han sido atendidas, de manera que en la mayoría de los casos, al no ser excluyentes las ayudas, y por ser los de la Hostelería, Restauración, Ocio Nocturno y Artesanía los gremios más afectados por la crisis derivada de la pandemia, buena parte de los empresarios han podido solicitar ayudas en ambas convocatorias, recibiendo, por tanto, la cantidad de 900 euros.



Asimismo, ambas líneas municipales tampoco fueron excluyentes con las ofrecidas por otras instituciones. “Somos uno de los municipios que más recursos han destinado a apoyar a sus empresas. Además, las ayudas municipales han sido, y serán, perfectamente compatibles con las que ofrecen el gobierno regional, que es igualmente uno de los que más fondos ha destinado a las empresas y autónomos de toda España, y de la Diputación Provincial”, valora María Jesús Merino, alcaldesa de Sigüenza.



En el Presupuesto General de la Corporación del año 2021, el gobierno municipal vuelve a incluir una partida de 40.000 euros, “con la posibilidad de ampliarla, si fuera necesario, aunque ojalá no lo sea, por la evolución favorable de la pandemia y del esperado aminoramiento del impacto que tiene en nuestra economía”, añade Merino, en este mismo concepto de ayudas directas para autónomos y PYMES. La nueva convocatoria aún no se ha hecho pública.



En todo caso, el Ayuntamiento de Sigüenza considera que debe responder con proyectos e ilusión por el futuro a la crisis sanitaria y económica. “Y eso es lo que estamos haciendo, con el IX Centenario, y con la candidatura a patrimonio de la humanidad y con la llegada del nuevo Plan de Turismo Sostenible”, termina la alcaldesa.