El PP recoge el malestar de los empleados públicos de la Junta por las medidas de protección adoptadas por el Gobierno de Page

jueves 11 de marzo de 2021 , 18:22h

El diputado del Grupo Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, Miguel Ángel Rodríguez, ha afirmado en el Pleno del Parlamento Autonómico “que los empleados públicos de la Junta de Comunidades se han sentido desprotegidos durante la pandemia en relación a las medidas de protección frente al coronavirus puestas en marcha por el Gobierno de García-Page”.



“Durante la pandemia los empleados públicos se han sentido desprotegidos “, ha asegurado Rodríguez, destacando el malestar y las quejas de los profesionales de la Sanidad que durante los primeros meses ni siquiera tenían los equipos de protección individual suficientes.



En este caso, ha recordado el diputado regional, el Gobierno Regional alegó en su defensa “la imprevisibilidad de la pandemia, pero después vino una segunda ola y una tercera en la que todavía nos encontramos inmersos, por lo que ya no es de recibo que los empleados públicos de la Junta se sigan sintiendo desprotegidos frente al virus”.



Miguel Ángel Rodríguez ha lamentado que durante esta tercera ola “no se ha apostado por el teletrabajo, cuestión que ha sido denunciada por los representantes de los trabajadores, y que habría expuesto menos al contagio a los trabajadores públicos”, subrayando, además, que “de hecho hasta hace pocas horas ni siquiera había acuerdo entre la Administración Regional y los representantes de los trabajadores para regular ese teletrabajo “.



Rodríguez también ha hecho hincapié en los trabajadores de la Educación, “a los que ni durante la primera ola, ni durante la segunda, ni durante la tercera se ha tenido en cuenta el riesgo que corrían, y a los que, ha recordado, hace un año el presidente García-Page los insultó gravemente diciendo que querían irse de vacaciones “.



A este respecto, el parlamentario regional del PP ha lamentado que “ a día de hoy los profesionales de la educación , siguen expuestos al virus porque no se han habilitado medidas de distanciamiento en las aulas, los sistemas y métodos de ventilación han sido deficientes, los protocolos de cuarentena han sido modificados en varias ocasiones generando incertidumbre y no se ha hecho un seguimiento eficaz las mismas, los modelos de semipresencialidad han generado un trabajo excesivo a los docentes que no se les ha reconocido y por último la vacunación, que está llegando tarde al colectivo “.



Por todos estos motivos, Miguel Ángel Rodríguez ha finalizado su intervención en el Pleno Regional aseverando que “los empleados públicos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha no se han sentido protegidos por su Gobierno “.