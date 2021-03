El PP de Gudaalajara propone a Rojo la creación de una comisión específica para tramitar proyectos con fondos europeos

miércoles 10 de marzo de 2021 , 13:14h

El portavoz del Grupo Municipal Popular Jaime Carnicero ha anunciado hoy la propuesta que ha presentado al gobierno municipal de PSOE y Ciudadanos para que constituya una comisión específica para la tramitación de los fondos europeos “Next Generation EU”, Fondos de Recuperación y de Resiliencia, con el fin de que los diferentes grupos municipales puedan aportar proyectos, ideas, estrategias, acciones para la obtención de fondos europeos dentro las líneas establecidas y que ayuden a la recuperación de la ciudad de Guadalajara de la crisis económica, social y humanitaria en la que se está motivado por la Crisis del Covid-19.



Esta es la propuesta para elevar al pleno municipal del Ayuntamiento para desarrollar los proyectos y los fondos que el Gobierno de España tiene previsto movilizar en el período 2021-2023 y que se cifran en 72.000 millones. Así, para este año 2021 el Gobierno tiene establecido un total de 27.000 millones de euros en los Presupuestos Generales del Estado.



Jaime Carnicero ha explicado que el pasado 27 de octubre se aprobó un proceso participativo instado por la Junta de Comunidades a fin de canalizar los diferentes proyectos que se pudieran someter a dicha financiación europea. Tal y como ha informado Carnicero, “en base a nueve líneas -ciencia e innovación, educación, turismo, emprendimiento o empleo, entre otras- los agentes económicos, tanto del sector privado como público, debíamos de presentar cuáles eran nuestros proyectos e ideas”.



El plazo de presentación finalizó el pasado 31 de diciembre de 2020 en Castilla-La Mancha, incluido para los referidos a la ciudad de Guadalajara. El resultado de la participación en los citados proyectos y lineas estratégicas fue el siguiente: 563 proyectos, entre públicos y privados, cuya inversión superaría los 16.500 millones de euros; de los cuales 134 son de iniciativa pública que suman casi 5.600 millones de euros de inversión y 429 proyectos de iniciativa privada que computan una inversión de más de 11.000 millones de euros.



Carnicero: “El Ayuntamiento de Guadalajara no puede ser ajeno a esta tramitación”.-



Pero no consta, ha dicho Carnicero, que el Ayuntamiento de Guadalajara haya presentado iniciativa alguna. Por ello, desde el Grupo Popular consideran que “no podemos ser ajenos a esta tramitación, el Ayuntamiento tiene que ser parte activa en la participación de las iniciativas de financiación europea”.



Ya en años anteriores, como ha recordado el portavoz del Grupo Popular, “se obtuvo, a través del oportuno procedimiento participativo y realización de proyectos, la colaboración de diferentes fondos europeos tales como la estrategia EDUSI, más de 11,2 millones de euros, destinada a la recuperación de lineas estratégicas de la ciudad de Guadalajara (Mercado de Abastos, recuperación del Río Henares, rehabilitación de la plaza de Don Pedro, etc), o los fondos de euros a la formación y al empleo a través del Fondo Social Europeo, dentro del Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación (POEFE), que suponía una inversión 3,5 millones en empleo y formación y a los que Alberto Rojo renunció “por haberse conseguido con un gobierno del Partido Popular”.



“No vamos a cejar en nuestro empeño, vamos a seguir siendo una oposición que fiscalice al equipo de gobierno y también una oposición propositiva con lo que creemos que es bueno para la ciudad de Guadalajara, como hicimos cuando planteamos a Rojo más de 200 medidas para luchar contra el Covid-19 hace un año, las más de 20 iniciativas para el presupuesto actual”, entre otros ejemplos, ha dicho el portavoz del Grupo Popular.