Califican de `auténtico desastre´ que CLM no tenga un plan `claro y riguroso´ de vacunación para los castellano-manchegos

martes 09 de marzo de 2021 , 19:28h

La diputada regional del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, María Roldán, ha calificado hoy de “auténtico desastre” que nuestra región no tenga un plan “claro y riguroso” de vacunación para los castellano-manchegos.



Así se ha pronunciado Roldán, en rueda de prensa, donde ha lamentado que Castilla-La Mancha sea una de las comunidades donde menos se está vacunando de toda España cuando se deberían de administrar vacunas “día y noche”.



Ante esta situación, el PP-CLM ha mostrado su preocupación por cómo se está desarrollando el plan de vacunación en nuestra tierra y ha recordado que el presidente del PP-CLM, Paco Núñez, lleva meses exigiendo a Page que se intensifique el ritmo de vacunación.



En este sentido, ha recordado que la vacuna es la “esperanza” de miles y miles de castellano-manchegos y Page está demostrando que es “incapaz” de realizar una buena gestión de la campaña de vacunación porque no existe un protocolo claro y coordinado en nuestra comunidad.



De esta manera, ha acusado a Page de mentir, una vez más, ya que aseguró que se vacunarían a 15 mil personas diarias, pero la realidad es que se administran 3.500 y a este paso “tardaremos cuatro años en vacunar a toda la población”, ha indicado.



Además, Roldán ha asegurado que a día de hoy existen casi 60 mil vacunas que no han sido suministradas ante la falta de previsión y de organización del Gobierno de Page.



Así, ha denunciado que en nuestra región solo se estén atendiendo criterios de edad sin considerar personas que sufren otro tipo de patologías o pacientes oncológicos.



La dirigente popular ha señalado que en Castilla-La Mancha solo se ha administrado el 77 por ciento de las vacunas recibidas, muy por debajo de la media nacional, y ha lamentado que Page “nos tenga acostumbrados a su ineficacia, su mala gestión, a sus mentiras y engaños”.



Roldán ha afirmado que cuando alguien le recrimina a Page que “no está haciendo las cosas bien y que tiene que atender a criterios profesionales” se dedica a insultar y a faltar el respeto a todo el mundo.



La etapa más Gris de Page



Así, ha recordado que, el próximo 12 de marzo, se cumple un año de la etapa “más gris de un presidente de Castilla-la Mancha”, al que ha calificado de “narcisista”. Un comportamiento en el que se encuentra “cómodo y orgulloso” al no ser capaz de pedir perdón ni rectificar en ningún momento.



Una etapa gris, que, según la dirigente popular, nos ha conducido a un presidente “ausente y a la deriva” sumado al desprecio y a la humillación que han tenido que soportar tantos y tantos castellano-manchegos y colectivos a los que ha acusado de cosas “inimaginables y tremendamente duras”.



De esta manera, ha detallado que Page comenzó insultando a los docentes, hace ahora casi un año, en unas declaraciones públicas en las que llegó a asegurar que lo que querían “era 15 días de vacaciones” y a criticar las medidas adoptadas por la Comunidad de Madrid.



“Le pediría a Page que se fijara en la comunidad vecina, puesto que lleva semanas vacunando a profesores y aquí en Castilla-La Mancha solo se ha quedado en anuncios y mentiras”.



Desprecios y humillaciones que han sufrido muchos colectivos; “somos incapaces de encontrar un colectivo al que no haya faltado Page el respeto”.



Por eso, ha advertido a Page que si está cansado, desilusionado o aturdido dé un paso atrás y deje paso porque nuestra región no puede perder ni un solo día más.



También insultó a los profesionales sanitarios a los que acusó de hacerse fotografías y grabar vídeos cuando en realidad lo que reclamaban era auxilio porque estaban desesperados por el colapso en las urgencias de los hospitales.



Además, se metió con las personas mayores de los que dijo que eran personas “no válidas” que no podían ni cantar ni bailar por las noches y que “una simple gripe les habría hecho fallecer”.



Por otra parte, Page llegó a decir que teníamos equipos de protección suficientes si los profesionales sanitarios “sabían utilizarlos bien”, cuando la realidad es que “todos vimos a los sanitarios protegerse con bolsas de basura”.



Y a los alcaldes, a los que les dijo que saldrían reforzados de esta crisis sanitaria porque solo tenían que cerrar parques y jardines y dejar de limpiar las calles.



Un año después, CLM la comunidad con mayor tasa de mortalidad de todo el país



Y un año después, ha recordado Roldán, los datos “siguen siendo terribles” siendo nuestra comunidad la región con mayor tasa de mortalidad de todo el país, la que menos vacuna y menos prueba realiza, y a pesar de ello, Page sigue con su “soberbia”.



También, ha denunciado que Page sigue sin escuchar a nadie, tampoco al PP, que semana tras semana, le estamos pidiendo que escuche a la sociedad y que tome medidas para los sectores que peor lo están pasando.