El Partido Popular de Cogolludo denuncia que los trabajadores municipales llevan dos meses sin cobrar la nómina ni la paga de Navidad

lunes 08 de marzo de 2021

El portavoz del Partido Popular en la localidad de Cogolludo, Jesús Ángel Duce, ha denunciado que los trabajadores municipales llevan dos meses sin cobrar la nómina, teniendo pendiente también la extra de Navidad. Una situación que ha motivado que muchos empleados hayan trasladado su malestar ante estos hechos al portavoz popular.



Tal y como ha explicado Duce, este “hecho no es aislado” porque el mandato del alcalde de la localidad, el socialista Juan Alfonso Fraguas, se caracteriza por su “nefasta gestión económica al frente Consistorio”. Sin ir más lejos, ha explicado que actualmente continúan con los presupuestos de 2018 y que, pese a reclamar información sobre el estado y situación de las cuentas en repetidas ocasiones, desde el equipo de Gobierno no se facilita ningún tipo de información ni documentación a la oposición.



Igualmente, ha señalado que desde el pasado mes de junio de 2020 no se ha vuelto a celebrar ninguna sesión plenaria en la localidad, 8 meses sin celebrar un pleno, lo que supone un incumplimiento evidente de la legislación vigente. Igualmente, todas las cuestiones se aprueban a través de Decretos de Alcaldía, sin que la oposición tenga conocimiento de lo que sucede y sin ningún tipo de transparencia.



Jesús Ángel Duce también ha señalado que el Ayuntamiento almacena facturas sin pagar desde el pasado mes de agosto, lo que también conlleva el incumplimiento de los plazos de pago a proveedores y llevar a las empresas que contratan con el Consistorio a una grave situación.



Todas estas cuestiones, ha apuntado, “ponen de manifiesto que el alcalde socialista no está desempeñando sus funciones en la forma que debería y está perjudicando gravemente a los trabajadores, proveedores y en definitiva a todos los vecinos del municipio, que es en quienes repercuten los efectos negativos de su gestión”. Por ello, ha pedido al equipo de Gobierno “que se ponga a trabajar por el bien de la localidad y de sus habitantes y se deje de imposiciones”. El alcalde no debe olvidar que se debe a sus vecinos, y hasta el momento no lo está demostrando”, ha zanjado.