Podemos baja en las encuestas y sufre TODO el desgaste del Gobierno de coalición mientras... PP y Vox SUBEN

martes 02 de marzo de 2021 , 08:12h

El barómetro de GAD3 para NIUS refleja que de los dos socios del Gobierno de coalición, quien se lleva la peor parte es Unidas Podemos.



Los de Pablo Iglesias sufren todo el desgaste de la gestión de la pandemia y la crisis económica, social e institucional, con una caída de entre 10 y 12 escaños y de casi tres puntos en estimación de voto respecto a las elecciones del 10-N.



A la otra pata del Gobierno, el PSOE de Pedro Sánchez, los 14 meses al frente de Moncloa marcados a fuego por el coronavirus, tampoco mejoran significativamente sus resultados.



“A Podemos los enfrentamientos dentro del Gobierno les pasan factura. El PSOE aguanta mejor y capta voto de sus socios de coalición, de Más País y algo de Ciudadanos, mientras Podemos no capta votos nuevos”, explica el sociólogo y presidente de GAD3, Narciso Michavila.



PP y Vox son los dos únicos partidos que suben claramente en escaños y en estimación de voto. Los populares se sitúan en una horquilla de entre 92 y 96 escaños (ahora tienen 89) y los de Abascal podrían llegar hasta los 59/61diputados. Son entre 7 y 9 escaños más para la extrema derecha. Ciudadanos seguiría perdiendo apoyos y se quedaría en 7 escaños -ahora tiene 10- con el 5,9% en estimación de voto.



Aunque la suma de la derecha mejora sus resultados respecto a los últimos comicios del 10-N, con una horquilla de entre 160 y 166 asientos en el Congreso, y el 45,7% de los votos, se queda todavía lejos del sueño de ocupar el Palacio de la Moncloa.



“Hay mucha derecha. Vox está más fuerte no sólo por el resultado de Cataluña sino porque Vox está cogiendo el testigo de Ciudadanos de la legislatura anterior, y enarbola la bandera de un nacionalismo españolista. También hay un parte del electorado del PP que engancha con el discurso Abascal de no tener que pedir perdón a la izquierda constantemente”, cuenta Michavila, especialista en análisis electoral.



Todo esto en un escenario de bajada récord de participación. Un 62%, o lo que es lo mismo, un abstención del 38%. “Nunca habíamos registrado un dato tan bajo aunque también hay que tener en cuenta que quedan dos años para las próximas elecciones”, comenta Michavila.



Los españoles divididos ante el futuro del Gobierno de coalición

El barómetro de Gad3 para NIUS pregunta sobre si el actual gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos conseguirá agotar la legislatura. Los españoles se muestran divididos sobre este punto aunque por la mínima, son más los que creen que Sánchez e Iglesias no aguantarán juntos los casi tres años que en teoría que les quedan juntos. Un 41,7% dice que no frente a un 40% que opina que sí.