Un enfermo de ELA recuerda a Pedro Sánchez la promesa que le hizo hace un año: "Mentiroso"

domingo 28 de febrero de 2021 , 19:42h

Ha pasado ya un año desde que Jordi Sabaté Pons, un hombre de 36 años que padece esclerosis lateral amiotrófica (ELA), recriminara al Gobierno a través de sus redes sociales la pasividad de las instituciones con las personas que sufren esta enfermedad y pidiera una explicación al respecto al presidente, Pedro Sánchez.



Sabaté escribió el pasado 27 de febrero de 2020 que "4.000 españoles enfermos de ELA nos estamos muriendo, y cada año mueren 1.000 enfermos más", y denunció que "nos tienen abandonados y me gustaría saber el motivo".



En el vídeo que acompaña al tweet, el hombre se pregunta también "por qué a penas se invierte para investigación" o "por qué no se cubren los gastos de nuestros cuidados vitales". "¿No merecemos tener una vida digna?", dice, un mensaje muy contundente que recibió respuesta del líder del PSOE, según recoge el diario ABC.



El presidente del Gobierno se comprometió entonces a "seguir trabajando" para "mejorar el diagnóstico, el tratamiento y la vida de los enfermos y de sus familias" tras asegurar que entendía la preocupación de los enfermos de ELA, así como la de otras personas que sufren enfermedades raras.



"Debemos escucharos", finalizó Sánchez su respuesta entonces. Un año después Sabaté le ha recordado sus palabras criticando que desde entonces "no has hecho nada" y por lo que considera que es un "mentiroso".



"No se puede jugar así con la esperanza de la gente y de los enfermos de ELA", le ha reprochado, y ha añadido que se siente "indignado" por la falta de medidas y acciones para ayudar a los enfermos de ELA a pesar de la promesa del presidente del Gobierno.