IU de Azuqueca denuncia que el gobierno de Blanco "impide que vaya a Pleno una moción para tratar unos hechos graves que están sucediendo en el municipio relacionados con la juventud"

martes 23 de febrero de 2021 , 13:16h

El grupo de Izquierda Unida registraba el día 21 de febrero una moción de urgencia, para tratar en el próximo pleno el asunto de las peleas que se están produciendo entre jóvenes que son grabadas y difundidas en redes sociales. El Gobierno municipal votaba, en el día de ayer, en contra de la urgencia para impedir así su debate.

Según ha explicado la portavoz del grupo municipal de IU, María José Pérez Salazar, los padres y madres de alumnos y alumnas de los Institutos de Educación Secundaria de la localidad, hemos sido conocedores, a través de un comunicado de la sede electrónica educativa, de una reunión mantenida el pasado 2 de febrero, en el Ayuntamiento con representantes de los tres Institutos de Azuqueca de Henares, de la Policía Local y de las concejalías relacionadas con juventud, para tratar unos hechos muy graves: las quedadas que se están produciendo entre grupos de adolescentes para pelear y grabarse, con la intención de difundir las imágenes en las redes sociales. Si el hecho en sí ya es grave, más grave resulta que el Gobierno municipal, veinte días después de haberse mantenido esa reunión, no se haya dignado a informar a los grupos de la oposición.

Pérez ha continuado explicando que, por estas razones, su grupo entendió la necesidad de que, de manera urgente, se tratara el tema para conocer con detalle qué estaba sucediendo entre nuestros jóvenes y las medidas que se iban a adoptar para erradicar este tipo de comportamientos. Y que mejor para ello que el señor Alcalde, como Jefe Superior de la Policía Municipal que es, diera explicaciones en el máximo órgano de representación que es el Pleno.

La portavoz de IU ha tildado la actitud del Gobierno municipal de vergonzosa por rechazar el debate de un problema grave de convivencia ciudadana que no es más que uno de los síntomas de una sociedad que se está desmoronando. Desigualdad, desempleo, problemas habitacionales, familias desestructuradas... está provocando que cada vez haya más personas excluidas, nuestros jóvenes también y desde edades bien tempranas. El hecho de que cada vez haya más violencia y agresividad, con las correspondientes y múltiples repercusiones en las familias y en los centros educativos, es algo que ya no se puede ignorar, pero que, por desgracia, el Gobierno de Blanco quiere tapar a toda costa.

Pérez ha afirmado que llevan años advirtiendo de que en Azuqueca de Henares los problemas de orden social se estaban agravando y con la pandemia muchos se han cronificado. Por ello, consideran que urge dar cobertura a las personas y reforzar la atención social a las familias y eso pasa necesariamente porque el Ayuntamiento, la administración más cercana al ciudadano, adopte medidas urgentes. Para ello, necesitamos no a dirigentes que se conformen con ejercer meras funciones representativas, sino a cargos públicos comprometidos que velen por el interés general y den respuestas a los verdaderos problemas de la ciudadanía.

La portavoz de la formación de izquierdas ha finalizado diciendo que, para desgracia de todos, el municipio de Azuqueca de Henares no goza de unos gobernantes así, sino todo lo contrario, de unos dirigentes preocupados de sí mismos y de su perpetuidad en los cargos. Por esa razón no informan de los asuntos graves y sólo se habla de lo que beneficia al grupo de Blanco. Subraya que no tienen ningún reparo, en hacer uso del voto de calidad en una Comisión Informativa para ocultar la información y hurtar el debate a la ciudadanía sobre un asunto tan grave como es el de las continuas peleas que se están produciendo entre nuestros jóvenes y la proliferación de bandas entre los distintos municipios. ¡Bravo por Blanco y su grupo!