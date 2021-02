Aparece, en una plaza de Santiago de Compostela, una muñeca ahorcada con la cara de...Carmen Calvo

sábado 20 de febrero de 2021

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, se ha hecho este sábado eco de una imagen difundida por el medio 'Elcomun.es' en la que aparece una muñeca con su cara ahorcada en la Plaza 8 de Marzo de Santiago de Compostela.



«Ni la violencia ni las amenazas tienen cabida en una democracia. Así no», comenta la número dos del Gobierno central en Twitter. Este medio explica, recoge Ep, que personas anónimas colgaron la muñeca durante la madrugada del 19 de febrero con la frase en gallego 'Me he perdido, ¿por dónde queda el patriarcado?', en alusión a su postura dentro del feminismo.



El PSOE ha mostrado su apoyo a Calvo, destacando que la «intimidación, la amenaza, la coacción o la violencia no se pueden permitir en una democracia plena» como la española.



«Esto es intolerable. Es abominable. Es repugnante. Ya vemos dónde va a parar el discurso negacionista. Todo nuestro apoyo, Carmen», ha publicado la cuenta del PSOE.